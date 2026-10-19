La Diamond League ha pubblicato i calendari per la prossima stagione e le gare che andranno a popolare ogni singola tappa: Gimbo avrà l’occasione di vincere il suo primo Golden Gala

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una carriera di successi incredibili, una serie infinite di vittorie e medaglie eppure manca sempre qualcosa. E’ proprio questo a motivare i grandi campioni, anzi i fenomeni come Gianmarco Tamberi sempre alla ricerca di un altro traguardo da tagliare. E dalla Diamond League arriva un assist importante: provare a centrare la prima vittoria al Golden Gala di Roma.

Tamberi e l’appuntamento con la storia

Un oro olimpico, uno mondiale e 4 europei: solo per citare una piccolissima porzione delle vittorie di Gianmarco Tamberi. Il saltatore marchigiano nel 2026 sembrava avviato verso la fase calante della sua carriera ma con lui mai dire la parola fine. Gimbo, dopo tante difficoltà e problemi fisici, ha avuto la forza di rialzarsi ancora una volta. Agli Europei di Birmingham ha firmato una vittoria che lo proietta nella leggenda dello sport azzurro, poi agli Ultimate Championship di Budapest ha deciso di prendersi anche la migliore misura dell’anno. E la voglia di continuare fino a Los Angeles 2028 è anche aumentata. Ma ora c’è un altro possibile traguardo da conquistare, vincere per la prima volta anche il Golden Gala di Roma. In questa stagione ci è riuscito Mattia Soli, che in molti considerano come l’erede di Gimbo, nel 2027 grazie al calendario stilato da Diamond League e World Athletics ci può provare anche lui.

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Roma pronta ad abbracciare: Diaz, Jacobs e Battocletti

L’edizione 2027 si preannuncia come particolarmente importante per l’Italia. La tappa di Roma è sempre molto attesa dagli atleti azzurri che vogliono figurare con la spinta del pubblico dell’Olimpico e alla Fidal che organizza l’evento arriva un assist importante. Diamond League ha infatti pubblicato le gare che andranno a far parte di ogni singola tappa e il presidente Mei già si sfrega le mani. In ambito maschile ci saranno i 100 metri con la possibilità di vedere all’opera Marcell Jacobs ma in programma c’è anche il salto triplo di Andy Diaz, il getto del peso con Leonardo Fabbri e gli 800 metri della rivelazione Francesco Pernici.

Possibilità di vedere all’opera alcune delle stelle azzurre anche nelle gare femminili: non ci saranno i 100, ma nel mezzofondo tornano i 5000 con Nadia Battocletti che potrà riprovarci dopo le delusione del 2026. In programma anche il salto in lungo femminile dove ci potrebbe essere la primatista italiana Larissa Iapichino.

Golden Gala: niente Furlani e Duplantis

Le tappe della Diamond League non permettono un programma completo, molte discipline rimangono fuori dalle singole tappe. Nel caso di Roma non ci sarà il salto in lungo maschile e quindi la possibilità di vedere all’opera Mattia Furlani, che dopo l’infortunio di questa stagione spera di rifarsi nel 2027, e il nome nuovo della specialità Francesco Inzoli. Nel programma di Roma non figura nemmeno il salto con l’asta e dunque l’Olimpico dovrà fare a meno del fenomeno Armand Duplantis.

Queste le gare in programma al Golden Gala di Roma il 27 maggio:

Uomini

100 metri

800 metri

1500 metri

400 metri ostacoli

Salto in alto

Salto triplo

Getto del disco

Donne