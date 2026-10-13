Tamberi, altro traguardo: ora Duplantis è l’ultimo ostacolo per la stagione perfetta. Jacobs all’attacco sul caso spionaggio

Il saltatore marchigiano riceve il premio di atleta del mese di settembre da European Athletics ma c’è ancora un altro traguardo da superare. Jacobs si costituisce parte civile

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Gianmarco Tamberi conquista un altro traguardo con un premio che testimonia la sua grandissima stagione. Il saltatore marchigiano si è reso protagonista di un 2026 da sogno, una sorpresa dietro l’altra per Gimbo che ha saputo mettere a tacere i critici e rilanciare la sua carriera. Ma i sogni del cassetto per quest’annata non sono finiti anche se di mezzo c’è un avversario complicato da battere come Armand Duplantis.

Il premio di atleta del mese

L’ennesimo successo di una stagione della rinascita arriva lontano dalle pedane per Gianmarco Tamberi. Il riconoscimento è di European Athletics che ha deciso di incoronarlo come miglior atleta del mese di settembre. Del resto il marchigiano è stato il protagonista assoluto della seconda parte della stagione cominciata con l’oro agli Europei di Birmingham, proseguita con il successo ai Giochi del Mediterraneo (oro che ancora mancava nel palmares) e poi conclusa con la vittoria agli Ultimate Championship di Budapest dove Gimbo si è preso anche la miglior misura stagionale. Per conquistare il premio l’azzurro ha battuto la concorrenza del tedesco Robert Farken (campione del mondo del miglio su strada), dello sloveno Ceh (disco), del norvegese Ingebrigtsen tornato ad altissimi livelli dopo l’infortunio e dello svedese Almgren, la grande sorpresa ai Mondiali di mezza maratona.

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Duplantis, ultimo ostacolo

La stagione della rinascita può diventare anche la stagione perfetta per Tamberi che prima di mandare in archivio 2026 potrebbe conquistare un altro trofeo. Il saltatore marchigiano figura infatti nella lista a tre per il titolo di miglior atleta europeo di questa annata. Per riuscire a conquistare il riconoscimento per Gimbo se la deve vedere con un vero e proprio fuoriclasse della pedana come Armand Duplantis, il fenomeno del salto con l’asta. Mentre l’altro sfidante al trono è il greco Miltiadis Tentoglou. Anche per il saltatore in lungo greco è stato l’anno del ritorno ad altissimi livello.

Jacobs si costituisce parte civile

Marcell Jacobs, attraverso i suoi legali, ha annunciato di essersi costituito parte civile per gli eventuali danni subiti dallo spionaggio ai suoi danni. A Milano, nell’aula bunker del carcere di Opera, c’è stata l’udienza preliminare del caso Equalize che vede oltre 70 imputati e 800 persone offese. Lo sprinter italiano era stato coinvolto nel caso spionaggio dopo che l’inchiesta aveva rivelato che Giacomo Tortu, fratello del campione olimpico Filippo, si era rivolto alla società Equalize per commissionare un dossier ai danni del velocista di Desenzano. Jacobs non è stato l’unico a costituirsi parte civile, insieme a lui anche il cantautore Alex Britti.