Tamberi non si ritira: il post su Instagram e risposta agli hater che infiamma il web 

Il campione marchigiano rifiuta l’idea di gettare la spugna dopo aver mancato l’accesso alla finale dei Mondiali di Tokyo: reazione entusiasta dei social

Non sarà la mancata qualificazione alla finale del salto in alto dei Mondiali di atletica di Tokyo a concludere la carriera di Gianmarco Tamberi: il campione marchigiano ha annunciato con un post su Instagram di voler tornare a saltare, smentendo l’ipotesi del ritiro e facendo impazzire i suoi tifosi.

Atletica, Tamberi non si ritira

Altro che ritiro… Gianmarco Tamberi non pensa affatto ad abbandonare l’atletica, anzi si dice pronto a lottare ancora per tornare ai vertici mondiali nel salto in alto, la sua disciplina. Il campione marchigiano lo ha fatto capire in maniera cristallina, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram che, di fatto, manda in soffitta l’ipotesi di un abbandono della carriera sportiva. E che, ovviamente, ha fatto impazzire i suoi follower.

Il post dopo i Mondiali di Tokyo

“I will come back. I promise you. I will come back”: ovvero, “Tornerò, ve lo prometto”. Tre frasi in inglese, poche parole per un messaggio che più chiaro non si può: Tamberi ha ancora intenzione di lottare, contro gli infortuni, gli avversari e soprattutto sé stesso, per tornare ai massimi livelli nel mondo dell’atletica. Non sarà facile, lo si capisce dalla foto scelta per il post: il campione appare disperato, con la testa tra le mani, dopo aver mancato l’accesso alla finale dei Mondiali di Tokyo.

La finale mancata ai Mondiali

Ieri Tamberi si è fermato nelle qualificazioni al 2,16 metri raggiunti al primo salto poi non era riuscito a superare i 2,21 necessari per arrivare all’ultimo atto della competizione iridata. Dopo l’eliminazione, Tamberi si era lasciato andare a un’autocritica durissima, mentre gli hater avevano massacrato l’atleta marchigiano medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2020, accusandolo di essere interessato più alle interazioni social e a un futuro nel mondo dello spettacolo che allo sport. Alcuni fan, invece, temevano che Tamberi potesse arrendersi e annunciare il ritiro.

L’entusiasmo dei tifosi

Di conseguenza il messaggio pubblicato oggi ha mandato in estasi i tifosi di Tamberi, felici di leggere che il proprio beniamino non alcuna intenzione di mollare ed è pronto a lottare per tornare sul podio nelle grandi manifestazioni internazionali. “Non avevamo dubbi”, commenta Fraca sotto il post del campione. “Gimbo siamo tutti con te”, aggiunge Ambra. “La vita dà a volte e a volte toglie, ma noi sappiamo che non mollerai”, il commento di Monica. “E noi ti aspetteremo con la certezza assoluta che tornerai”, scrive Eugenia. “Sempre dalla tua parte, campione: zittisci gli hater”, aggiunge Roberto. “Gimbo noi saremo sempre con te”, la chiosa di Katya.