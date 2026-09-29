Per i big dell'atletica azzurra è tempo di vacanze: Gimbo "ingrassa", Andy è alle prese con la tv, Larissa s'è improvvisata modella alla MFW. E Nadia? Prepara il World Cross Tour.

È stata una stagione esaltante per l’atletica italiana, condita da successi in tantissime circostanze e nelle discipline più disparate. Ora per i big azzurri è tempo di meritate vacanze. Per tanti, ma non per tutti visto che c’è anche chi – di fatto – non si ferma mai. Nadia Battocletti, ad esempio, ha tirato un po’ il fiato nelle scorse settimane dopo gli Europei, ma adesso è già pronta a rientrare in pista. Pardon: tra i campi. Già, perché la campionessa trentina è tornata al lavoro con l’obiettivo di preparare nel migliore dei modi la stagione del cross. Gli impegni sono dietro l’angolo, il primo è in calendario il prossimo 18 ottobre.

Vacanze finite per Battocletti: il 18 ottobre è a Trieste

Davvero instancabile Nadia Battocletti, che durante l’anno si alterna tra pista, indoor e campi senza soluzione di continuità. Autunno e inverno non sono stagioni di riposo per lei, che negli ultimi due anni ha trionfato nel World Athletics Cross Country Tour e quest’anno vuol calare il tris. Per questo ha iniziato a intensificare gli allenamenti, concludendo di fatto in anticipo le sue ferie-lampo. Domenica 18 ottobre Battocletti difenderà il titolo vinto un anno fa alla Corsa dei Castelli di Trieste, l’8 novembre sarà in Spagna per il Cross Internacional de Italica a Santiponce. Quindi altri appuntamenti in Spagna e, il 13 dicembre, gli Europei di corsa campestre a Belgrado.

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Gimbo ha già ripreso qualche chiletto…anche stavolta

Se Battocletti non si ferma mai, Gimbo Tamberi un mesetto di stacco se lo concede. E ha già messo su qualche chiletto. È stato egli stesso a comunicarlo via Instagram. “Body transformation, reverse edition. ​Ormai da 15 anni a questa parte passo 10 mesi all’anno a fare sacrifici su sacrifici per rendere il mio corpo il più prestante possibile, e un intero mese a godermi la vita senza pensieri né sensi di colpa. Ogni dannato anno mi domando come sia possibile che io ci metta così tanto a perdere tutti quei chili e così poco a riprenderli tutti. A due settimane esatte dalla fine della stagione agonistica il cambiamento è già impressionante“, ha scritto il campione marchigiano su Instagram.

“​Non so se sia la cosa giusta o no, ma so che per me funziona. Mi consente di ricaricare, mi consente di vivere e di non pensare solo ad inseguire grandi obiettivi, ma di godermi anche il viaggio. E, soprattutto, mi consente di tornare ogni anno da questa pausa con una gran voglia di rimettermi in gioco“. Il finale del post, diventato immediatamente virale, è quasi un supporto motivazionale per chi è alle prese con la dieta: “P.S. So bene che i mesi in un anno sono 12 e non 11, ma uno è sempre destinato alla transizione, giusto per evitare traumi mentali irreparabili causati dal passaggio immediato dalla Nutella al petto di pollo“.

Larissa Iapichino modella alla Milano Fashion Week

Larissa Iapichino, invece, le piacevoli digressioni se l’è concesse nei giorni scorsi. La campionessa di salto in lungo, grande appassionata di moda, ha incantato alla Milano Fashion Week, dove ha fatto da testimonial al Fashion Show di Raffaela D’Angelo, è stata protagonista alla serata Cinemoda di Vogue per Kering e ha sfilato in passerella per Gucci. Alla domanda della Gazzetta dello Sport se sia più semplice saltare o sfilare, ha risposto: “Saltare! Sono abituata ad altre passerelle. Ero nervosa, ma ho cercato di godermi il momento. Poi mi son detta: ‘Mi sono esibita di fronte a stadi esauriti da 70.000 spettatori, cosa sarà mai camminare di fronte a qualche decina di persone?’. Eppure, prima di cominciare, il cuore batteva forte“.

Andy Diaz tra record del mondo e prove di ‘Ballando’

Le “vacanze” di Andy Diaz, infine, sono concentrate soprattutto negli studi di Ballando con le Stelle, dove il triplista cubano – insieme a Gioia Giovanatti – proverà ad aggiungere la coppa della trasmissione cult di Milly Carlucci alla sua collezione di trofei. In attesa dei 10 di Guillermo Mariotto, il primo se l’è assegnato da solo: “Sono molto contento di ciò che ho fatto quest’anno, diciamo un bel 10”, la confessione al Corriere dello Sport. “Per la lode c’è bisogno del record del mondo“. Che arriverà l’anno prossimo. Promesso. “Sento di poter ancora migliorare. Ho margini di crescita. La stagione appena passata mi ha fatto capire cosa posso fare e dove posso spingermi. L’uomo da battere nel 2027? Sarò io. Chi altro se no?”.