Tamberi odi et amo, lo show dell'azzurro dopo l'oro spacca il popolo del web: campione o sbruffone?

Lui è quello della barba a metà, delle polemiche via social, delle cadute e delle risalite, degli sfoghi di pancia più che di testa. E’ quello delle esultanze sfrenate che possono sembrare mancanza di rispetto e delle imprese che solo lui rende possibili. Lui è Gianmarco Tamberi, campione dalla personalità divisiva che anche dopo l’oro agli Europei di Birmingham continua a fa discutere sul web.
Lo show dopo la vittoria
Quello che ha fatto dopo aver vinto la medaglia più bella è ancora negli occhi di tutti: l’abbraccio all’azzurro Sioli, piazzatosi terzo ma incapace di finire la sua gara per un maledetto infortunio, l’urlo rabbioso, ll bacio appassionato alla moglie Chiara e alla figlia Camilla, l’incontro in pista con Fausto Desalu che aveva appena vinto il bronzo nei 200 metri e quell’abbraccio struggente, il pettorale beneaugurante che nascondeva una scritta poi mostrata dopo la vittoria “Guess who’s back”. Indovina chi è tornato. Tamberi ha ribaltato le previsioni centrando un risultato che in pochi prevedevano. Lui se lo sentiva che questi Europei sarebbero stata un po’ come una rinascita. E quella scritta apparsa sull’avambraccio sinistro un po’ diceva tutto: “Trust your mind, trust yourbody, trust yourself”. Lui ci ha creduto e l’ha sbattuto in faccia al mondo, social compresi: “Quando le cose vanno male sui social c’è chi cerca di distruggerti. Ma io so quanto valgo e quello che faccio. Dovevo solo ricordarmi di credere più in me stesso”.
Lo sfogo dell’azzurro
A fine gara parole di gioia: “Che sollievo, me lo merito perché non smetto mai di crederci dopo due anni difficili. Questa medaglia è una grandissima emozione, non mollo mai, sbatto la testa, vivo male le difficoltà e non faccio mai un passo indietro. Quando le cose vanno male ci dimentichiamo della fiducia in noi stessi, se sei stato uno che hai vinto tanto e poi vai male cercano di distruggerti. Io però credo in quello che faccio: nel sonno, nel team, nelle terapie, nella dieta, dovevo solo ricordarmi di credere in me stesso“. Lo ha fatto: “Ci tenevo a regalare questa gioia a me stesso, a Chiara e a Camilla. Credetemi, sono davero molto felice”.
Le reazioni dei tifosi sul web
L’atteggiamento di Gimbo divide il popolo azzurro sui social: “Tamberi vince dopo una serie di sfortune, cade si rialza,ci rende fieri…”epperò è antipatico”. Eccolo l’antipatico com’è realmente di carattere. È guascone, è caciarone, ma ha un grande cuore, e i grandi cuori steabordano in tutto, anche nelle esternazioni. Daje sempre Gimbo” e poi: “Quindi Tamberi deve perdere, perché vi sta sulle balle. Immagino che siate gli stessi che odiano Sinner perché non fa il buffone” e anche: “Felice di essermi sbagliata su Tamberi: lo avevo giudicato un altro che non sa accettare il tempo che passa, di doversi fare da parte; un altro che avrebbe raccolto la conseguente frustrazione. Invece campione d’Europa per la quarta volta! Onore a lui!” oppure: “Raga 34 anni, dopo l’infortunio che ha avuto, dopo che tutti ripetono che sei vecchio sinceramente dopo la performance di ieri avrebbe pure potuto urlare parolacce”
C’è chi scrive: “Tamberi è l’antitesi dello sportivo” e poi: “Non l’ho mai adorato, ma probabilmente molto del suo atteggiamento deriva/va dall’infortunio di Rio 2016 e la paura di aver perso il treno. E’ un araba fenice, ma soprattutto un grandissimo campione come ce ne sono pochi.” e anche: “La rabbia di vedere l’oro di Tamberi (sbruffone, teatrante, melodrammatico, indisponente, irritante) invece che all’atleta ucraino (educato, rispettoso, umile, pacato). Ma il problema sono io, lo so” e ancora: “Tamberi è un frustrato, è incastrato a fare una cosa che odia e si vede lontano un miglio. Fa lo sbruffone ma si sente miserabile perché nella vita vince in quello che odia” oppure: “É un buffone, pagliaccio, però vincente, soprattutto vince di testa e annichilisce gli avversari come fatto ieri sera con l’ucraino”
Il web è scatenato: “Sono in tanti che fanno le sceneggiate: oggi fa odiens. Anche il norvegese (fenomeno) sui 400 m ostacoli che si è tirato talmente tanti schiaffi negli attimi prima della partenza che aveva petto/braccia/collo rossi. Una volta erano tutti molto più composti e “normali”..” e poi: “Anche a me non piacciono i suoi atteggiamenti, ma… evidentemente funzionano e si può solo ammirare un atleta che tira fuori una prestazione del genere. ” e ancora: “In effetti è molto teatrale e eccessivo, questo atteggiamento non lo condivido. Per il resto parla quanto hanno saltato e Tamberi ha fatto meglio di tutti gli altri. Onore al merito ma si, anche un po’ meno” e infine: “Non basta vincere no, deve fare l’esaltato, il guru, l’uomo che insegna a vivere (“credete in voi stessi”). Stai facendo salto in alto amico, siete in 30 a farlo al mondo e IDDIO ti ha dato un corpo perfetto per farlo. Ringrazia le tue fortune e meno prosopopea”