Tamberi ignora la polemica con Jacobs, mentre da Marcell arriva un indizio sul futuro. Mei coccola il talento di Battocletti

La polemica che scosso il mondo dell’atletica continua a far discutere: Gimbo si dedica solo al ruolo di papà e alle sue ambizioni per il 2026, il video “motivazionale” di Jacobs sembra essere un indizio

L’atletica italiana ha vissuto una settimana decisamente infuocata con l’attacco frontale di Marcell Jacobs nei confronti della Fidal che ha visto il coinvolgimento indiretto anche di Gianmarco Tamberi. Una settimana che però si è chiusa nel segno dello sport con la vittoria di Nadia Battocletti agli Europei di cross in Portogallo che sembra un messaggio molto chiaro: l’Italia ha già a disposizione una nuova capitana con lo sguardo che più che alle imprese passate va rivolto a quelle possibili future.

Tamberi non risponde alla polemica

Gianmarco Tamberi ha chiaramente scelto la strada del silenzio. Il saltatore italiano è stato chiamato in causa, suo malgrado, nella polemica tra Marcell Jacobs e la Fidal. Le dichiarazioni dello sprinter bresciano non avevano come diretto obiettivo Gimbo, a cui è arrivata un’accusa più “laterale”, quella di sapere essere “amico” (anche finto) dei vertici federali. Parole che hanno fatto discutere e a cui il marchigiano ha deciso di non rispondere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le ultime dichiarazioni pubbliche del campione italiano sono quelle rilasciate in un’intervista al Resto del Carlino, nella quale Tamberi parla del suo nuovo ruolo di papà e delle sue ambizioni sportive senza toccare neanche di striscio la polemica che sta investendo l’atletica italiana: “In questo momento la priorità è tutta di mia figlia Camilla, dal modo in cui dormi alla mattina quando ti svegli. Nella vita da professionista ho sempre messo al centro lo sport, adesso come prima cosa va gestita Camilla”. E sulle sue ambizioni sportivi dice: “Sono carico, voglio dimostrare che i risultati dell’anno scorso non riflettono la mia condizione attuale. Nel 2025 abbiamo fatto delle scelte per risolvere il problema al ginocchio. Ora devo dimostra che quei risultati non sono dovuti all’età o alla mancanza di motivazioni, devo dimostrare che ci sono ancora”.

L’indizio di Jacobs sui social

Marcell Jacobs non ha ancora deciso il suo futuro. Lo sprinter bresciano, che negli ultimi giorni è stato anche in Italia per la sua Academy, non ha chiarito le sue intenzioni relative alla voglia o meno di continuare. Sui social arriva quello che però sembra un indizio, il campione di Tokyo ha infatti pubblicato una sorta di video “motivazionale” che mostra alcune immagini dei suoi allenamenti e la didascalia: “Non tutti i giorni sono positivi. Ma tutti i giorni ti insegnano qualcosa. Non smettiamo mai veramente di imparare”. Un indizio sulla volontà di continuare…o forse no.

Mei coccola Nadia Battocletti

Sono passati più di 4 anni dalla notte magica delle Olimpiadi di Tokyo, quando l’Italia nel giro di 20 minuti festeggiò due momenti storici con le vittorie di Tamberi e di Jacobs. E negli ultimi 4 anni, l’atletica italiana ha fatto passi da gigante. I due fari azzurri sono stati “raggiunti” da altri giovani talenti come quello clamoroso di Nadia Battocletti. La 25enne di Cles ha conquistato l’ennesimo grande traguardo della sua giovane carriera vincendo l’oro agli Europei di cross, che si va ad aggiungere agli altri successi in ambito continentale su strada e in pista, oltre ai risultati prestigiosi ottenuti alle Olimpiadi di Parigi e ai Mondiali di Tokyo. E ora il presidente Mei è pronto ad ad affidare le chiavi della squadra azzurra a Nadia e all’altra stella azzurra, Mattia Furlani.