Il saltatore marchigiano viene premiato atleta europeo dell’anno battendo Duplantis e Tentoglou e concludendo una stagione da sogno. Niente da fare per gli altri azzurri in lizza: vincono Werro e Michel Rada

L’ultimo miracolo di Gianmarco “Gimbo” Tamberi: l’uomo che, a quanto pare, è capace di realizzare davvero le imprese impossibili. L’ultima si realizza nella serata di Losanna con il marchigiano che conquista il titolo di atleta europeo dell’anno battendo il leggendario Duplantis e il saltatore greco Tentoglou. Niente da fare invece per gli altri due azzurri che erano in lizza: Nadia Battocletti e Daniele Inzoli.

L’ultima impresa di Gimbo: anche Duplantis s’inchina

Nel descrivere il successo di Tamberi come atleta europeo dell’anno, il sito di European Athletics usa una parola perfetta per descriverlo: “carismatico”. Perché Gimbo rappresenta qualcosa di più di un saltatore in alto capace di vincere tutto nel corso della sua carriera. Il marchigiano che a Tokyo 2021 ha fatto saltare l’Italia dalla poltrona, è qualcosa di più di un vincente e basta e quest’anno lo ha dimostrato ancora una volta. La sua carriera sembrava sul viale del tramonto, la partecipazione agli Europei una semplice passerella perché nel mondo dell’atletica le “improvvisazioni” sono qualcosa che non esiste…o quasi. A Birmingham invece l’azzurro, dopo aver conquistato a fatica la qualificazione in finale, si è messo in testa il sogno di vincere l’oro e contro tutti i pronostici ce l’ha fatto. Ci è riuscito dopo due stagioni difficilissime, quando in molti lo davano anche ormai per finito. E il suo 2026 della rinascita non si è concluso là: ha prima sfiorato la vittoria alle finali di Diamond League e poi ha vinto la prima edizione degli Ultimate Championship facendo registrare la migliore misura dell’anno.

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Le parole di Tamberi

Il percorso che lo ha portato di nuovo alla ribalta è stato costellato di problemi più che di lustrini. A Losanna il suo discorso dopo la vittoria testimonia però anche la volontà di non volersi fermare dopo quest’ennesimo traguardo: “Ormai sono abituato agli infortuni, sembra quasi ormai normale per me averci a che fare. Ma sapevo che sarei riuscito a risolverne alcuni nel corso d4ella stagione. Sono davvero felice perché il 2025 è stato un anno molto difficile”. Poi scherza: “Come sapete sono un atleta giovane ma comunque cominci a pensare che la tua carriera sia quasi finita. Quindi è stato importante per me tornare e offrire delle buone prestazioni per me, per tutti quelli che mi supportano e mi fanno credere che il sogno Los Angeles 2028 sia possibile”. Per comprendere la portata dell’impresa di Gimbo basta dire che ha battuto Armand Duplantis, proprio lui, l’uomo dei record. E per l’Italia si tratta di una storica prima volta, mai nessun azzurro aveva mai vinto il premio.

Niente da fare per Battocletti e Inzoli

Niente da fare invece per Nadia Battocletti e per Daniele Inzoli che erano gli altri azzurri che erano riusciti ad arrivare alla finale a 3 per la categoria femminile e per quella delle Rising Star. In campo femminile il successo è andato ad Audrey Werro, la svizzera ha completamente preso d’assalto gli 800 metri femminili sfidando Keely Hodgkinnson e Femke Bol e andando più di una volta a un passo da uno storico record del mondo. E pensare che proprio un anno fa European Athletics l’aveva premiata come atleta emergente dell’anno, una crescita impressionante nel giro di pochi mesi. Piccola beffa anche per Daniele Inzoli, il giovanissimo saltatore in lungo che a Eugene ha conquistato la medaglia d’oro al Mondiale Under 20, non è riuscito a superare la concorrenza di Michal Rada, stella nascente dei 400 ostacoli.