Il ritorno di Tamberi, ecco la data del rientro: Gimbo riparte da Ostrava insieme a Fabbri, obiettivo Europei

Dopo un 2025 travagliato a livello sportivo, il campione marchigiano prova a rilanciarsi: in gara il 16 giugno nel meeting ceco, prima tappa verso la kermesse di Birmingham.

Adesso è ufficiale, c’è una data per il sospirato ritorno in gara di Gianmarco Tamberi. Il campione marchigiano è reduce da un 2025 decisamente travagliato a livello sportivo, in cui ha disputato appena cinque gare e che ha chiuso con la partecipazione anonima – più per onor di firma che per altro – ai Mondiali di Tokyo, dove non è riuscito a superare lo scoglio delle qualificazioni. Stavolta Gimbo intende fare le cose per bene. Sarà ai nastri di partenza del Meeting di Ostrava, nella Repubblica Ceca, in programma il prossimo 16 giugno. Una tappa, la prima, in vista del cruciale appuntamento degli Europei di Birmingham.

Salto in alto, la malinconica chiusura del 2025 per Gimbo a Tokyo

Lo avevamo lasciato a Tokyo, malinconicamente protagonista in negativo in quello stesso stadio dove, quattro anni prima, aveva scritto insieme a Marcell Jacobs una delle pagine più belle di sempre dello sport italiano. Era il 14 settembre e dopo di allora Gimbo Tamberi si è lanciato anima e corpo nella sua nuova missione. Si è goduto la piccola Camilla, la figlia nata ad agosto, ma si è anche e soprattutto allenato per ritrovare la miglior condizione fisica. I problemi che lo hanno accompagnato per tutta la scorsa stagione sembrano avergli dato tregua. È il momento opportuno per rimettersi in gioco.

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Nel 2026 per Tamberi obiettivo Europei: difende l’oro di Roma

Nel suo 2025 tutt’altro che indimenticabile Tamberi ha saltato al massimo i due metri e 16 al Golden Gala e nelle qualificazioni di Tokyo. Per strappare il podio agli Europei di Birmingham di agosto, che rappresentano il suo obiettivo dichiarato, serviranno misure certamente migliori. Magari vicine al due e 37 saltato agli Europei del 2024, sotto gli occhi di un estasiato presidente Sergio Mattarella. Ostrava sarà il primo banco di prova per Tamberi, quello in cui proverà a difendere proprio l’oro di Roma. Nel meeting ceco si troverà di fronte un brutto cliente, il beniamino di casa Jan Stefela.

Meeting di Ostrava: con Tamberi ci sono Stefela, Fabbri e non solo

Il Meeting di Ostrava fa parte del World Continental Tour, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League. Un appuntamento di discreta importanza, ma relativamente esente da troppe pressioni per Gimbo. Che non sarà, ovviamente, l’unica star ai nastri di partenza. Ufficiale anche la presenza di un altro big dell’atletica italiana, Leonardo Fabbri, a caccia a sua volta del rilancio nel getto del peso. Nei 110 ostacoli invece spazio al campione polacco Jakub Szymanski, nei 100 ostacoli femminili all’olandese Nadine Visser. Curiosità anche per il tentativo di record mondiale dei 1000 metri da parte dello spagnolo Mohamed Attaoui e dello statunitense Josh Hoey.