Il saltatore marchigiano torna in gara 299 giorni dopo i Mondiali di Tokyo su una pista “dolceamara”, nel Principato arrivò il record italiano ma anche un brutto infortunio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La lunga attesa è finita, Gianmarco Tamberi torna in pedana. L’azzurro ha deciso di partecipare al Meeting di Montecarlo, in un ideale passaggio del testimone con Marcell Jacobs che invece ha dovuto rinunciare alla sua apparizione nel Principato. Una pista dai ricordi dolceamari per Gimbo che nel 2016 stabilì il record italiano a quota 2,39 ma nel salto successivo si procurò un brutto infortunio.

Il ritorno in gara di Tamberi

Una decisione a sorpresa. Tamberi torna in pista e lo fa a distanza di 299 giorni dall’ultima volta, dalle qualificazioni ai Mondiali di Tokyo a cui si presentò però molto lontano dalla condizione ideale. Gimbo da quel momento ha dovuto fare i conti con tantissimi problemi fisici che non gli hanno permesso di tornare in campo. L’azzurro avrebbe dovuto debuttare al meeting di Ostrava qualche settimana fa, salvo poi rinunciare proprio alla vigilia della gara.

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Sarà comunque una serata molto speciale per l’azzurro che è legato da un ricordo dalle mille sensazioni alla pista monegasca. Il 15 luglio 2016 in uno degli anni migliori della sua carriera, Gimbo scende in pedana e sfodera una prestazione clamorosa riuscendo a salire a quota 2,39 e firmare così il record italiano. Non si accontenta e decide di dare assalto anche al 2,41 ma al secondo tentativo qualcosa va storto. L’urlo di dolore di Gianmarco terrorizza lo stadio e il responso è devastante con la rottura del legamento deltoide della caviglia destra: un infortunio che gli impedisce di partecipare alle Olimpiadi di Rio dove sarebbe stato uno dei grandi favoriti per la medaglia d’oro.

La sfida con l’erede Sioli

Non sarà una gara come tutte le altre per l’Italia. Quello di Tamberi è un debutto che ha un senso molto preciso, testare la condizioni e provare a capire se l’Europeo di Birmingham è una strada percorribile. In pista ci sarà anche quelli che tutti considerano il suo grande erede, Matteo Sioli, reduce dalla vittoria nelle ultime due tappe di Diamond League disputate: al Golden Gala di Roma e nell’appuntamento di Doha. E sulla pedana di una gara che si annuncia dai grandissimi contenuti ci sarà anche Mutaz Essa Barshim, il “fratello d’oro” di Gimbo con cui ha diviso la storica medaglia alle Olimpiadi di Tokyo.

Non solo Jacobs, Italia in ansia per Battocletti

Dopo la prestazione in Austria, tutti aspettavano il ritorno in pista di Marcell Jacobs. Lo sprinter di Desenzano è tornato ai suoi livelli massimi con prestazioni super nelle ultime uscite ma proprio alla vigilia dell’appuntamento a Montecarlo ha deciso di dare forfait per motivi precauzionali e non mettere a rischio la sua partecipazione all’Europeo in programma dal 10 al 16 agosto. Ma l’Italia è in ansia anche per Nadia Battocletti. La mezzofondista azzurra sarebbe dovuta tornare in gara proprio nel Principato dopo la deludente gara al Golden Gala di Roma ma all’ultimo minuto ha deciso di tirarsi fuori. Non sono stati comunicati i motivi della sua scelta ma un po’ di preoccupazione serpeggia.

Il ritorno di Furlani, Derkach in ascesa

Una serata speciale per l’Italia che vedrà il ritorno in pista anche di Mattia Furlani che torna a gareggiare dopo l’infortunio rimediato a Xiamen in una stagione in cui ha trovato il suo nuovo personale a 8,43 e anche in questa occasione ci sarà tutto il meglio del salto a lungo internazionale con gli avversari che Mattia dovrà sfidare anche agli Europei. C’è curiosità anche per vedere all’opera Daria Derkach che dopo l’infortunio che l’ha tenuta fuori è tornata ad altissimi livelli arrivando anche a un passo dal suo personale con il 14,51 che ha fatto registrare a Zagabria.