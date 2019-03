Tancredi Palmeri: Inter fermati, stai per fare una follia

E’ ipotizzabile che se ne parlerà ancora da qui fino a giugno quando, è presumibile, si saprà come andrà a finire il giallo dell’inverno-primavera-estate dell’Inter ed è ovvio che se ne parli ora. Ovvero che andrà a finire con Icardi? Il giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo, si attendono ora i confronti con il clan rivale e soprattutto con i tifosi ma la sensazione è che l’argentino verrà venduto a fine stagione. Quello che non convince, almeno non tutti, è come lo si intende sostituire. Tancredi Palmeri, su Tmw, si dice preoccupato del ventilato scambio con Dzeko e scrive: “Difficile non pensare che – qualora si confermasse – non sarebbe altro che follia pura da parte della dirigenza nerazzurra. Stante che la situazione con Icardi è difficilmente recuperabile a lungo termine, stante che per questi motivi appaia difficile alzare più di 90 milioni, l’alternativa però a un 26enne che ha segnato 101 gol negli ultimi 5 anni, sarebbe un 33enne che ne ha segnati 61 di gol nello stesso tempo, praticamente la metà”.

IL PARAGONE – Il bomber della Roma per il giornalista di Tmw sarebbe un passo indietro: “Un 33enne a cui destinare una quindicina di milioni, con contratto in scadenza tra un anno, e che prenderebbe lo stesso stipendio di Icardi per i prossimi tre anni. Follia. Follia pura e semplice. Impossibile che l’Inter possa commettere un errore simile”.

IL PIANO-B – Tancredi Palmeri non è convinto neanche delle altre soluzioni che al momento sono sul tavolo di Marotta e Ausilio e smonta anche quelle: “Anche il piano B per ora è altamente preoccupante per i tifosi nerazzurri. Perché se la migliore idea della dirigenza per sostituire Icardi è al momento Duvan Zapata, allora c’è qualcosa che non va. Per carità, l’ormai 28enne colombiano è utile e prezioso, ma è pur sempre solo al primo anno in carriera in cui fa finalmente registrare numeri da grande attaccante (e in una squadra che ti mette in condizione di farlo come quella di Gasperini). E c’è riuscito solo a 28 anni. Può essere sicuramente da Inter, ma non può essere il nome principale con cui rimpiazzare Icardi. E considerando che per Zapata sarebbero necessari almeno 45 milioni, allora si capisce come non sia possibile girare ben metà dell’incasso per Icardi. L’Inter si è giocata Maurito, e se vuole continuare nel progetto di crescita – e nel ripagare i tifosi sempre appassionati – ha il dovere di investire quei possibili 90 milioni di budget in un nome altrettanto grosso. Altrimenti rischia un passo indietro letale.

SPORTEVAI | 27-03-2019 08:50