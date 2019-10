Tancredi Palmeri ironizza sulla mossa di Agnelli: Solo un caso?

Meno male che c’è la Champions. Gli impegni della Juve di stasera col Bayer Leverkusen e dell’Inter di domani con il Barcellona creano una sana pausa nella lunga attesa verso il big-match di domenica a San Siro che si preannuncia come un vero e proprio scontro diretto in chiave tricolore. Le schermaglie sono già partite da giorni ed è facile immaginare che da domani sera in poi gli affondi saranno sempre più pesanti.

IL RICORSO – In questa cornice, tra profili bassi (Sarri) e mani in avanti (Conte) si inserisce anche il ricorso presentato dalla Juventus per l’ormai annosa e mai prescritta vicenda di Calciopoli. Il presidente Agnelli ha ufficializzato la presentazione dell’atto: non si intende rinunciare allo scudetto 2006 che fu poi assegnato d’ufficio all’Inter.

LA POLEMICA – Da qui parte Tancredi Palmeri per commentare la vicenda. Il giornalista esperto di mercato usa toni ironici per battezzare l’iniziativa dei campioni d’Italia e scatena un dibattito via social, ipotizzando una sorta di “dolo” della Juve per la coincidenza temporale del ricorso con la partitissima di San Siro.

IL TWEET – Tancredi Palmeri scrive: “Che Andrea Agnelli faccia presentare il centordicesimo ricorso per lo scudetto 2006 proprio al lunedì della settimana di Inter-Juventus e della prima sfida a Antonio Conte interista è assolutamente casuale, sì sì sì è assolutamente casuale”.

LE REAZIONI – Scattano le repliche via web: “Magari riceve una doppia sconfitta data che quella del ricorso è scontata”. C’è chi mette il giornalista sul chi va là: “Occhio Tanc, chi tocca gli Agnelli fa la fine di Pistocchi” e chi la mette sul gioco: “Ad Andrea Agnelli ho iniziato a ridere”.

LA REPLICA – Gli interisti non si preoccupano: “Lo trovo comunque irrilevante ai fini della sfida, se pensa di distrarre con questi mezzucci da 4 lire ha capito proprio male, ci carica ancora di più.” o anche: “Perché si ostinano così tanto?”. Infine la chiosa: “Con obiettività, quella Juventus vincerebbe il campionato anche ora”.

SPORTEVAI | 01-10-2019 09:14