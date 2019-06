Tancredi Palmeri: Juventini più provinciali dei napoletani

Sono tanti i proverbi che ricordano di non dare giudizi sommari sugli altri perchè prima o poi le stesse situazioni potresti viverle tu ed è forse ad uno di questi che si è ispirato Tancredi Palmeri nel condannare l’atteggiamento di tanti tifosi della Juventus nei confronti di Conte. Prima la petizione per togliergli la stella allo Stadium, poi le offese sui social e ora anche le urla in faccia per la delusione del gran “tradimento”. Passare dalla Juve (anche se in realtà prima c’erano state la nazionale italiana e il Chelsea) all’Inter è considerata un affronto imperdonabile per i fan bianconeri. Eppure erano stati proprio loro i primi a sbeffeggiare i tifosi del Napoli per le reazioni smodate all’addio di Higuain per andare proprio alla Juve.

IL TWEET – Il giornalista di BeinSport twitta ironico: “Conte insultato dai alcuni tifosi juventini a Madrid, al grido di “mercenario” etc. Com’era quella storia del mondo Juventus che accusava il Napoli di provincialismo e arretratezza per gli insulti a Higuain?”. Immediate le reazioni e il mondo del web si spacca in due. Gli juventini non accettano il paragone: “Urlare: “mercenario” credo sia molto, ma molto meno disgustoso rispetto ad IMPICCARE in giro per la città manichini raffiguranti Higuain” o anche: “Paragoni un “mercenario” alle scene e scenate isteriche e minacce o auguri di morte, bare varie e le altre napoletanate fatte per Higuain?”, oppure: “Ho da subito Condannato il gesto e non lo giustifico, ma lei che mi paragona Conte (13 anni da giocatore alla juve) ad Higuain che a Napoli è rimasto 3 anni, ha solo lo scopo di aizzare i tifosi su 2 storie di calcio totalmente diverse, ma d’altronde le piace così”.

LE REAZIONI – I pareri contrari sono la maggioranza: “Fossimo contenti per conte non saremmo juventini perché sappiamo cos’è stato per noi” e infine: “Beh si in fondo Higuain è stato 14 anni al Napoli, è stato capitano e tifosi del Napoli sin dalla nascita. Si dai ci sta il paragone”. Non mancano però i fan di altri club che pungono: “In verità il provincialismo lo hanno dimostrato anche con Bonucci col passaggio dalla Juve al Milan e insultarono anche il figlio malato! Ma loro sono la Juve tutto il resto non conta” e tweet ironici: “Ma la vera domanda è : cosa facevano degli juventini a Madrid? Rosicavano?”.

SPORTEVAI | 02-06-2019 09:09