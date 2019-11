Tancredi Palmeri sbeffeggia Ronaldo e fa infuriare i tifosi

E’ davvero pace? Sono scuse sentite quelle pronunciate da Ronaldo, che ha spento le polemiche con Sarri in merito alla sostituzione subìta nella gara con il Milan? Il portoghese ha ammesso di aver giocato nonostante l’infortunio, di fatto avallando la tesi del tecnico bianconero, ed ha motivato il suo sfogo solo con l’umano desiderio di giocare sempre.

IL RIMPROVERO – Un’uscita che non è piaciuta a Tancredi Palmeri. Il giornalista su twitter ha bacchettato sia il giocatore che il club, tacciati sostanzialmente di ipocrisia dopo tutto quello che si era detto nei giorni scorsi.

IL TWEET – Tancredi Palmeri sui social scrive: “La Juventus deve essersi fatta sentire. Oggi Cristiano Ronaldo fa parziale retromarcia però brusca: dice di aver giocato infortunato con la Juve, e che il caso è montatura giornalistica (dopo che lui stesso aveva detto che stava benissimo, e i messaggi di sfida delle sorelle)”.

RETROMARCIA – Il giornalista conclude: “La retromarcia di Cristiano Ronaldo per chiudere il caso Cristiano Ronaldo-Sarri è la classica pezza peggiore del buco…”.

LE REAZIONI – I tifosi della Juve non ci stanno: “Se avesse voluto far marcia indietro avrebbe detto che alla Juve stava male e che poi ha recuperato invece ha parlato sia di club che di nazionale… il caso è una mezza montatura!!! Cristiano è così”.

L’INFORTUNIO – Per i fan bianconeri il caso non esiste: “Brescia-Juve Ronaldo l’ha saltata per infortunio all’adduttore. Problema che si è portato dietro ma non gli impedisce di giocare. Ronaldo ha spiegato tutto bene. Non capisco perché vi deve essere sempre qualcosa dietro” o anche: “Le sorelle lo sanno che Quando lo hanno sostituito, Chi è entrato al suo posto ha fatto gol?”.

POTENZA DEL CLUB – Tanti sottolineano il potere della Juve: “Quindi è più grande Cristiano o la Juventus?” o anche: “Però sanno lavarsi bene i panni in casa. A Milano sarebbe durata 4 mesi, e lo abbiam vissuto con la grande epurazione estiva. Ad esempio, Mandzukic? Sono i numeri uno della gestione di queste beghe”.

IL CASO – Fioccano i commenti: “Ragazzi l’ha detto Cristiano stesso che non aveva ASSOLUTAMENTE nulla. Che ora abbia fatto dietro-front, ciò non toglie che il malumore ci sia effettivamente stato!” e infine: “Evidentemente, il giocatore più forte e mediaticamente più potente della storia: A) Stava effettivamente lievemente infortunato B) Ha dovuto battere ai tacchi ed obbedire in una squadra dove…anche Cristiano Ronaldo è un giocatore della rosa, come gli altri”.

