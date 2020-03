Tancredi Palmeri smonta ipotesi Zidane-Juve, l'ironia del web

Tutto è ancora in ballo per la Juventus che, virus permettendo, in teoria può ancora centrare il Triplete con campionato, Champions e coppa Italia eppure il destino di Sarri sulla panchina bianconera sembra già segnato. Non ha dato i frutti sperati l’ingaggio del vate di Figline, incapace di riuscire a trasferire il suo calcio-spettacolo in casa bianconera e poco amato dalla maggior parte dei giocatori, a quanto sembrerebbe.

LE IPOTESI – Non è un caso se da tempo circola il nome di Guardiola come futuro tecnico juventino, specialmente dopo i problemi di Fair play finanziario del City e le sanzioni dell’Uefa.

L’ALTERNATIVA – Nelle ultime ore però è tornato di moda anche il nome di Zidane. Il tecnico francese, capace di vincere tre Champions League consecutive con il Real Madrid, ha il contratto in scadenza 2022. Ma, secondo quanto riferisce il quotidiano britannico Daily Mail, Agnelli sarebbe pronto a portarlo via da Madrid alla fine di questa stagione. Per convincere Zizou la Juventus avrebbe preparato un’offerta da 8 milioni di euro a stagione.

IL TWEET – Sul tema è però scettico Tancredi Palmeri che su twitter nota: “Leggo di un‘offerta di Agnelli a Zidane di 8 milioni di €. Al momento non so, ma faccio presente che Zidane al Real Madrid ne guadagna 12 di milioni di € all’anno… “.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sul web: “In italia sono 16 milioni lordi, esattamente come in Spagna. La fregatura è che al netto, a parità del corrispettivo lordo il lavoratore italiano è più povero. Cmq Zizou ama la Juve, magari a 10 accetta, se davvero lo vogliono”.

L’ATTACCO – C’è chi ipotizza manovre poco lecite (“Si chiama AGGIOTAGGIO”) e chi non ci crede: “Io Zidane proprio non ce lo vedo alla Juventus. Piuttosto proverei a fare uno sforzo in più e prendere Guardiola, visto che con il City non giocherà la Champions…”.

IRONIA – La maggior parte dei commenti però è in chiave ironica: “eh ma si taglia lo stipendio perché è Juventino dentro” o anche: “Per fare il vice di Guardiola mi sembra normale ridurre le pretese” e infine: “Forse Agnelli spera che la differenza la metta Zhang, una volta appreso della donazione al Sacco”.

SPORTEVAI | 07-03-2020 09:10