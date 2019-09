Tancredi Palmeri spiega perchè non si può esonerare Giampaolo

Per molti è già il momento della verità: c’è chi ipotizza che in una settimana possa decidersi il futuro di Giampaolo e che il tecnico sia in discussione non solo da parte dei tifosi ma della stessa società che starebbe sondando il terreno per verificare la disponibilità di altri allenatori. La sconfitta del derby è stata la punta di un iceberg già traballante e per uscirne fuori saranno necessari risultati immediati, a partire dalla gara col Torino.

L’ELENCO – La lista degli errori che si imputano a Giampaolo è lunga: c’è chi sottolinea la discrasia sul mercato e l’aver accettato giocatori che non lo convincono, chi gli rimprovera l’accanimento a voler provare schemi poco adatti all’organico e chi gli ricorda di lasciare sempre in panchina i nuovi.

IL MOMENTO – Che sia una situazione delicata è chiaro a tutti ma che Giampaolo rischi davvero il licenziamento è un’altra cosa. Tancredi Palmeri esclude questa situazione estrema. Il giornalista esperto di mercato spiega su Tmw perchè questa sia un’ipotesi da scartare.

LA SOLUZIONE – Palmeri sottolinea che non avrebbe molto senso operare una sostituzione (“per metterci chi poi? Pioli? Gli Allegri non verrebbero di certo, forse nemmeno gli Spalletti”) ricordando che si tratterebbe di un ulteriore costo non sostenibile, e che poi si andrebbe a ricominciare da zero qualcosa che già fa fatica ad arrivare al livello due nonostante il paio di mesi di lavoro svolto.

LA SENSAZIONE – Per il giornalista non c’è minimamente nessun input in quel senso da Gazidis e dalla proprietà. Tancredi Palmeri esclude quindi che una soluzione del genere possa competere a Boban e Maldini.

IL PROBLEMA – Tutt’al più si può ipotizzare un cambio di modulo, senza arrivare ad addii anticipati: “Anche perché il problema al momento è un altro: il sistema, il trequartista che non c’è e che non è mai arrivato…L’allenatore va avanti per la sua strada, la coppia di dirigenti illustri l’ha invitato caldamente a considerare il cambio in un tridente più congeniale alle caratteristiche dei giocatori. Eppure finora Giampaolo ha voluto continuare in quel senso. Il derby sarà stato il capolinea di quel sistema?”.

