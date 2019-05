Tapiro per Allegri: le prime parole dopo l'esonero dalla Juventus

Massimiliano Allegri ai microfoni di Striscia La Notizia ha pronunciato le prime parole dopo l'annuncio del divorzio con la Juventus. Il tecnico toscano, che si è visto assegnare il Tapiro d'Oro, ha così commentato l'addio: "Sono stati cinque anni d’amore meravigliosi. Cinque anni per me sono tanti!".

Sul suo sostituto a Torino non si è sbilanciato: "Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società. Il mio futuro? Ora vado un po' al mare".

"Sei mesi per fare la squadra e poi via così? Ma cosa è successo?", la domanda di Staffelli. L’allenatore risponde: "Come sei mesi? Cinque anni per fare la Juve! È così, la vita va, viene, va…". L'inviato del tg satirico lo incalza: "Il signor Agnelli non voleva darle i soldi che magari le danno in qualche altro team? Tipo il Barcellona…". Allegri ride: "No, no, no, assolutamente". Berlusconi l’ha chiamata al Monza? "Sì, veramente!".

Ora per il tecnico toscano si aprono due strade. Il mister livornese potrebbe scegliere di fermarsi per una stagione, e prendersi quindi un anno sabbatico, pronto a subentrare sulla panchina di un top club in caso di un esonero; oppure potrebbe tentare di accaparrarsi fin da subito un posto all'estero.

Sulle sue tracce negli scorsi mesi si erano messi Psg, Manchester United e l'Arsenal che lo aveva cercato in estate. Le opzioni inglesi sembrano ora lontane, mentre i campioni di Francia hanno rinnovato da poco la fiducia a Thomas Tuchel. Si vedrà se la mossa di Allegri smuoverà alcune dirigenze, a cominciare da quella del Bayern Monaco, dove il tecnico Kovac non è affatto blindato.

SPORTAL.IT | 17-05-2019 19:29