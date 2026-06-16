La beffa con il Gladiator solo l'ultimo boccone amaro mandato giù dal calcio a Taranto in un susseguirsi di cocenti delusioni e dolorosi fallimenti. Nella città che ospiterà i Giochi del Mediterraneo sembra impossibile fare sport

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Avere 50 anni e vivere di ricordi. La mazzata col Gladiator come cartina tornasole, l’ennesima. Questo è il calcio a Taranto. Non importa che tu sia tifoso, appassionato, giornalista o semplice cittadino. L’eco dei colpi di testa di Iacovone si perde nei ricordi indelebili dei racconti dei nonni, sbiaditi ma al tempo stesso fragorosi sono i rimandi a quella rumba data al Milan, le sfide di Coppa Italia con Inter e Juventus, le reti di Maiellaro e De Vitis, quel famigerato spareggio a Napoli con Lazio e Campobasso.

Altre epoche, una vita fa per una nuova generazione che da anni aspetta la rinascita calcistica così come quella cittadina ma si trova costretta a vedere Taranto in ottica nazionale per l’inquinamento, l’ex Ilva, la morte di Bakary Soko in un cerchio che si chiude tristemente con l’invasione di campo violenta di alcuni tifosi dopo la finale persa beffardamente all’ultimo istante contro il Gladiator. Un film già visto ma che ogni volta riapre la ferita di una città che gioca da 30 anni col pallone sgonfiato.

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Taranto, col Gladiator l’ultima beffa

Era il lontano 1993 quando il Taranto giocava l’ultimo campionato di serie B, retrocesso sul campo e poi fallito. E chi se lo ricorda più. Anzi, siam qui a ricordarlo ogni sacrosanta fine stagione quando all’inizio dell’estate il calcio rossoblu ingoia l’ennesimo boccone amaro. Sono tanti, troppi. Difficili da mandare giù.

La nuca di Mansour del Gladiator l’ultima beffa in ordine di tempo che ha negato anche solo i supplementari di una finale playoff di Eccellenza. Già, perchè a Taranto non è dato sognare, nemmeno nel calcio. E dal ’93 la storia si è ripetuta già tante volte. Con un ennesimo fallimento che ha ricacciato il pallone rossoblu stavolta agli inferi del calcio di provincia, nel vero senso della parola. Routine, maledetta routine.

Una storia senza fine che si ripete

Di presidenti e di proprietà se ne sono viste tante e tanti sono stati i bocconi amari che ha dovuto ingoiare il tifoso tarantino. Poche gioie, molti dolori. Da Giove, già alla guida del Taranto della prima rinascita dai dilettanti degli anni ’90, ai fratelli Ladisa. Di mezzo i Blasi, i Campitiello, i D’Addario, per non parlare di cordate. ammiccamenti, magnati stranieri. Nomi che hanno fatto sognare salvo spesso trasformare tutto in un incubo che ha visto quella serie B tanto agognata come un continuo miraggio trasformarsi nel peggiore degli sliding doors.

I Giochi del Mediterraneo e la paura del dopo

Quello che è successo alla fine della partita con il Gladiator, l’invasione di campo, la caccia all’uomo nei confronti coi giocatori è poi la ciliegina avvelenata su una torta già di per se amara, amarissima. Una brutta cartolina che ha fatto il giro dell’Italia, rimpallata sui social e finita nei tg nazionali come in una vetrina in centro città.

C’è poi quella paura latente che serpeggia in una città che si sta avvicinando ai Giochi del Mediterraneo. In cui sono stati spesi tanti soldi, da cui si avranno strutture gioiello, a cominciare dallo stesso Iacovone. Laddove una squadra di calcio in eccellenza e che ha perso in dodici mesi la squadra di basket maschile lo scorso anno (CJ Taranto) e la Prisma Volley non iscritta al campionato di A2 di pallavolo. Il rischio di avere delle costose cattedrali nel deserto è alto. In una città che come in altri settori, fa fatica a capire che lo sport può essere rinascita, sociale ed economica.