Taranto, giocatori aggrediti dai tifosi al termine della finale playoff persa al 94’: che paura per capitan Loiodice

Tensione alle stelle a Massafra al termine della finale del playoff che condanna il Taranto a rinunciare alla promozione in Serie D e a un altro anno in Eccellenza.

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Scene a dir poco da condannare quelle che archiviano nel peggiore dei modi la finale playoff di Eccellenza tra Taranto e Gladiator sul neutro di Massafra, con i tifosi rossoblù che, delusi dalla sconfitta che costringe a un altro anno in categoria a invadere il terreno di gioco per andare a muso duro contro i giocatori allenati da Ciro Danucci, salvati solo dall’intervento delle Forze dell’Ordine.

Giocatori del Taranto attaccati dai tifosi

C’è voluto l’intervento della Polizia in tenuta antisommossa per scongiurare il peggio allo stadio “Italia” di Massafra, dove la finale del playoff di Eccellenza tra Taranto e Gladiator ha rischiato di chiudersi con i giocatori tarantini presi di mira dai loro stessi tifosi. A scatenare la rabbia dei supporter rossoblù la sconfitta 2-1 della loro squadra per mano del Gladiator, capace di strappare la promozione in Serie D grazie a una rete al quarto minuto di recupero.

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Finale amaro per i rossoblù

Un finale sportivo amaro, che diventa ancora più difficile da digerire per i giocatori del Taranto raggiunti in campo da un gruppo di tifosi che è riuscito a eludere la sicurezza e ha invaso il terreno di gioco per sfogare tutta la propria rabbia contro i calciatori. Tra chi corre verso i rossoblù e chi prova a coprirsi il volto con la maglietta, le scene riprese con i cellulari dagli spalti e condivise su internet disegnano un quadro di tensione altissima.

Rissa anche sugli spalti, Loiodice salvo per un pelo

Nelle immagini si vede un uomo a volto scoperto correre verso Nicola Loiodice e provare a colpirlo con un pugno. Protetto da una persona, il capitano del Taranto riesce evitare il colpo e viene scortato verso gli spogliatoi, all’ingresso dei quali la Polizia si era già schierata in tenuta antisommossa per riportare l’ordine in campo. Tensione alle stelle anche sugli spalti dove si è scatenata una rissa tra le due tifoserie. Anche in questo caso, è stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine per riportare la calma.