Tardelli: “Con Barella e Sensi ci guadagna un altro nerazzurro”

Dopo Sensi, Barella: l’Inter di Antonio Conte sarà giovane e italiana in mezzo al campo, fattore che piace molto a Marco Tardelli, secondo cui i nerazzurri stanno costruendo una squadra ben ragionata e con enormi potenzialità. Soprattutto in mezzo al campo, dove, secondo Tardelli, l’Inter ha messo le mani sul migliore prospetto del calcio italiano. “Barella è un astro nascente del nostro campionato – ha dichiarato il campione del mondo ’82 alla Gazzetta dello Sport -, uno dei giovani più forti a livello europeo. È cresciuto molto nelle ultime stagioni, dimostrando di essere pronto per il salto in una bi. È un investimento molto importante: l’Inter con lui fa un salto in avanti”.

BROZO LIBERO. Barella andrà a mettere muscoli e tecnica nel centrocampo nerazzurro, mentre accanto a lui toccherà a Sensi assicurare fosforo in regia. Proprio l’arrivo dell’ex Sassuolo permetterà a Conte di liberare da compiti di impostazione Brozovic, avvicinandolo alla zona gol. “[Schierare Sensi in regia] la trovo una decisione corretta – ha continuato Tardelli -, perché anche per me Brozovic è più un incursore che un palleggiatore. Era arrivato in Italia come centrocampista offensivo: sa inserirsi e sa anche fare gol. Quindi probabilmente questo ruolo è più congeniale alle sue caratteristiche rispetto a quello della scorsa stagione”.

GRANDE SQUADRA. Infine, secondo Tardelli anche Gagliardini potrebbe guadagnarci dalla cura Conte: per il campione del mondo, l’Inter ha giovani e tante alternative per ruolo. “Sta nascendo una grande squadra”.

SPORTEVAI | 12-07-2019 13:44