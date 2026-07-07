Tardelli mito dopo l'attacco alla FIFA sul caso Balogun: "Maradona unico a parlare, i calciatori tutti zitti"

L'ex campione del mondo del 1982 ricorda le battaglie di Diego Armando Maradona e attacca stavolta il silenzio dei calciatori sul caso Balogun e su altri episodi delicati..

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ci sono dichiarazioni destinate ad andare oltre i novanta minuti e a diventare materia di discussione ben più ampia. È il caso delle parole pronunciate da Marco Tardelli durante i Mondiali 2026, con l’ex centrocampista azzurro che ha preso posizione sul controverso caso Balogun e sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell’attaccante degli Stati Uniti. Più della vicenda disciplinare, però, a colpire è stato il bersaglio scelto da Tardelli: il silenzio dei calciatori. Un’accusa netta, accompagnata da una riflessione autocritica e da un omaggio a Diego Armando Maradona, indicato come l’unico campione capace di opporsi realmente ai vertici del calcio mondiale.

Il caso Balogun diventa un simbolo

La decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Folarin Balogun ha fatto discutere tifosi, addetti ai lavori ed ex calciatori. Al di là degli effetti sul Mondiale – con gli Stati Uniti poi eliminati dal Belgio agli ottavi di finale – il provvedimento ha aperto un dibattito sull’uniformità delle decisioni disciplinari e sul peso che le istituzioni calcistiche esercitano durante le grandi competizioni.

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Per Tardelli, tuttavia, il punto non è soltanto regolamentare. L’ex campione del mondo ritiene che episodi di questo tipo dovrebbero spingere i protagonisti in campo a prendere posizione pubblicamente, evitando che ogni scelta venga accettata senza alcun confronto.

L’autocritica di Tardelli e il ricordo di Maradona

Le parole più forti sono arrivate quando Tardelli ha chiamato in causa la propria generazione. L’ex centrocampista non si è limitato a puntare il dito contro il presente, ma ha ammesso che anche i calciatori del suo tempo hanno delle responsabilità.

Secondo Tardelli, Diego Armando Maradona fu l’unico ad avere il coraggio di sfidare apertamente la FIFA, denunciando dinamiche che molti preferivano ignorare. Un atteggiamento che all’epoca venne spesso considerato eccessivo, ma che oggi, a distanza di anni, viene rivalutato dallo stesso campione del mondo del 1982. Un’ammissione di responsabilità che rende il suo messaggio ancora più incisivo.

Il calcio moderno ha perso la voce dei suoi protagonisti?

L’intervento di Tardelli riporta al centro una questione sempre più attuale: quanto conta davvero la voce dei calciatori? Mai come oggi i protagonisti del calcio dispongono di strumenti di comunicazione potentissimi, dai social network alle piattaforme digitali, eppure raramente intervengono sulle decisioni politiche o istituzionali che riguardano il loro sport.

Il timore di esporsi, i rapporti con club, sponsor e federazioni o la volontà di evitare polemiche finiscono spesso per prevalere. Il risultato è un calcio in cui le prese di posizione collettive sono sempre più rare, anche quando le decisioni arbitrali o regolamentari fanno discutere l’opinione pubblica.

Un messaggio destinato a far discutere

Le dichiarazioni di Tardelli probabilmente divideranno il mondo del calcio. C’è chi ritiene che i giocatori debbano limitarsi a esprimersi sul campo e chi, invece, condivide la necessità di un maggiore coinvolgimento nelle questioni che riguardano la governance del calcio internazionale.

Di certo, il riferimento a Maradona non è casuale. Tardelli non ne ha ricordato soltanto il talento straordinario, ma soprattutto la capacità di assumersi il peso delle proprie battaglie, anche quando questo significava mettersi contro il sistema. È un invito rivolto ai calciatori di oggi: usare la propria visibilità non soltanto per celebrare vittorie e successi personali, ma anche per difendere principi e regole quando ritengono che qualcosa non funzioni. Che si condivida o meno la sua posizione, una cosa è certa: il dibattito aperto da Tardelli va ben oltre il caso Balogun e tocca il ruolo stesso dei campioni nel calcio contemporaneo.