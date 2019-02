Tardelli: "Zaniolo è più forte di me"

Marco Tardelli in un'intervista a Retesport ha così parlato del nuovo talento del calcio italiano, Nicolò Zaniolo: "Mi somiglia? Credo che lui sia anche più bravo di me".

L'ex centrocampista della Juventus indica in De Rossi un esempio cruciale che Zaniolo deve seguire: "Questo è un ragazzo che De Rossi deve accompagnare. Daniele deve stargli vicino, Zaniolo ha dimostrato di avere qualità per diventare un grande giocatore ma Roma è una città meravigliosa nella quale però ci si può anche perdere. De Rossi deve accompagnarlo in questo percorso, e per questo non dovrebbe smettere in questa stagione. Bisogna dare atto a Mancini di averne subito intraviste le qualità. Come si fa a non perdersi? Basta amare il calcio, basta avere passione. Non bisogna mai pensare di essere arrivati, è lì che si cade".

SPORTAL.IT | 08-02-2019 20:50