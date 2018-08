Tardozzi: "Lorenzo è un regalo alla Honda"

Il team manager della Ducati Davide Tardozzi confessa la sua amarezza per la partenza a fine anno di Jorge Lorenzo, che domenica ha centrato la terza vittoria con la scuderia di Borgo Panigale.

"Sarà una grande delusione dire addio a Lorenzo a fine stagione. Abbiamo fatto un grande regalo alla Honda. Sarà un grande campione, ma rimarrà per sempre una forte amicizia. Jorge ormai ha capito la Ducati e può guidare come sa fare, frenando tardi. Avevamo parlato della manovra finale con Marquez, perché sapevamo che ci avrebbe provato. Lorenzo è stato molto bravo a gestire la situazione e a superare all'ultimo giro, siamo molto soddisfatti con la sua vittoria", sono le sue parole riportate da As.

