Il team manager della Ducati, Davide Tardozzi fa un bilancio di metà stagione, sprona Borgo Panigale a battere Aprilia e si affida a Marquez incoraggiando Bagnaia. Mercato MotoGP: Quartararo ufficiale in Yamaha

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tempo di bilanci di metà stagione per la Ducati al giro di boa di un Mondiale cominciato in salita che però ha riservato qualche gioia in più nelle ultime gare grazie soprattutto a Marc Marquez. Lo sa bene Davide Tardozzi che sprona il team di Borgo Panigale e i suoi piloti, anche Bagnaia a cui concede ancora un’ultima possibilità prima dell’addio a fine anno. Pecco cambierà aria così come Fabio Quartararo: annunciato finalmente il suo approdo nel 2027 alla Honda dove proverà a rilanciarsi. Con lui la casa giapponese ha ufficializzato anche il rookie David Alonso. La griglia MotoGP del prossimo anno prende sempre più corpo.

Tardozzi sprona la Ducati: “Aprilia ancora davanti”

Al giro di boa del campionato, in casa Ducati regna un senso di ottimismo dopo la doppia vittoria di Marc Márquez prima al Balaton Park e poi al Sachsenring che ha proiettato il pilota di Lleida al terzo posto nella classifica MotoGP a soli 18 punti dal leader Jorge Martín con nel mezzo il sorprendente Ai Ogura. Nulla se paragonati ai 102 punti di ritardo che accusava Marquez da Bezzecchi dopo il Mugello.

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E se Ducati spera di trovare un Marquez tirato a lucido dopo questo mesetto di vacanza e allenamenti per recuperare al 100% dopo il doppio intervento post caduta di Le Mans, Tardozzi è convinto che anche Borgo Panigale debba fare la sua parte: “Abbiamo migliorato un po’ il livello della nostra moto e le ultime gare sono andate molto bene. Anche se crediamo che i nostri rivali siano ancora un piccolo passo avanti a noi perché Aprilia ha dimostrato di avere quattro piloti fantastici e veloci.

Tardozzi punta molto sulla classe cristallina di Marquez ma anche su Bagnaia che come anche quest’anno sta balbettando tra alti e bassi: “In definitiva, penso che sia Marc che Pecco (Bagnaia) abbiano ancora la possibilità di lottare per il campionato”, ha analizzato il team manager Ducati.

Quartararo-Honda è ufficiale, El Diablo cerca un po’ di paradiso

Era un segreto di Pulcinella, e ora è ufficiale. Fabio Quartararo lascia la Yamaha per la Honda nel 2027, con un contratto per le prossime due stagioni. Il pilota francese lascia la casa di Iwata con cui aveva debuttato in MotoGP nel 2019 con il team Petronas, nel 2020 il passaggio al team ufficiale, dove ha conquistato il suo primo e unico titolo mondiale nel 2021.

Tuttavia, gli ultimi anni di Quartararo con la Yamaha sono stati difficili, la moto è diventata via via meno competitiva e le scelte spesso non sono state condivise da El Diablo che al di là di metterci il solito impegno si è spesso espresso con toni polemici col suo team, Il 27enne francese cerca in Honda una sfida importante, col punto interrogativo sul progetto della 850cc per il 2027 dove tutti partiranno da un nuovo regolamento sperando di tornare a lottare per la vittoria.

David Alonso in Honda, team ufficiale o Lcr?

Non si sa che Honda sarà ma sarà Honda. Il colombiano David Alonso correrà in MotoGP il prossimo anno sotto le insegne dell’HRC. Ma solo come proprietà. Non è dato sapere se il colombiano sarà compagno di squadra di Quartararo nel team ufficiale, oppure andrà nel team di Cecchinello, al posto di Moreira se questi venisse promosso in HRC oppure di Zarco se il francese non dovesse recuperare dall’infortunio di Barcellona.

In entrambi i casi, Alonso proverà la Honda per la prima volta durante i test post-stagionali a Valencia alla fine di novembre. Il palmarès di David Alonso, a soli 20 anni, comprende ben 20 vittorie, 30 podi e nove pole position nelle tre stagioni e mezzo di Motomondiale con titolo Moto3 conquistato due anni fa.

MotoGP 2027: come sarà la griglia di partenza

Mancano pochi annunci e pochi tasselli per completare il mosaico della classe regina del prossimo anno. Come detto David Alonso non è stato inserito dalla grafica della MotoGP ma ci sarà con Quartararo o con Zarco, di conseguenza si muoverà Diogo Moreira. Resta libera la casella con Toprak in Yamaha Pramac al posto dell’uscente Miller mentre mancano i due nomi di Trackhouse, uno sarà la conferma di Raul Fernandez, l’altro Enea Bastianini; in VR46 tutto fatto per la coppia Aldeguer-Bulega; e Tech3 Ktm dove si spera Marini trovi posto al fianco di un rookie, pare Senna Angius.