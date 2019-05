Tassotti spaventa i tifosi: il Milan fa un errore enorme

Mentre ci si avvia al match conclusivo della stagione per uno Spal-Milan che promette di essere al cardipalmo, si discute fuori dal campo (anche oltre il dovuto) di quello che sarà il futuro della squadra rossonera. Nomi per la panchina, nomi per la dirigenza, nomi per un eventuale addio. Un grande ex come Mauro Tassotti ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato della situazione, spaventando i sostenitori del Diavolo a proposito di eventuali cessioni.

Suso e Gigio da confermare – Se non arrivasse la qualificazione alla prossima edizione della Champions League la società dovrebbe risanare il bilancio con la cessione di giocatori importanti in grando di fare plusvalenze, ovvero Donnarumma e Suso, ma a tal proposito Tassotti avvisa: “Capisco le ragioni di bilancio ma i tuoi uomini migliori devi tenerli, anche se sono i più appetibili per eventuali acquirenti. Se li perdi, poi fai doppia fatica per risalire. Il Milan del futuro deve ripartire da loro e da un giocatore come Romagnoli“.

Sensazioni positive – C’è però da essere fiduciosi sotto un altro aspetto, ovvero l’esito dei match della domenica sera che stanno tenendo mezza Italia in fibrillazione. Tassotti infatti è molto ottimista: “Ho una sensazione, se domenica vincessero sia l’Inter che l’Atalanta sarebbe un epilogo quasi banale. Qualcosa può ancora accadere, sebbene il Milan non sia favorito”. Se i rossoneri dovessero vincere basterebbe che una fra le due squadre nerazzurre non ottenga i tre punti per dare il via alla festa.

SPORTEVAI | 25-05-2019 11:07