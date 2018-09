Tavecchio bacchetta ancora Ventura

“Insigne contro la Svezia? Non lo so se furono i giocatori della Juve a volerlo ma i fatti dimostrano che Ventura aveva problemi a schierarlo. C'erano 30.000 napoletani quella sera a San Siro. Come si fa a non farlo giocare?".

L'ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, è tornato a parlare con Radio Kiss Kiss Napoli del clamoroso fallimento di novembre con la mancata qualificazione ai Mondiali che si sarebbero giocati in Russia.

"Nazionale? Io sono quello che ha meno responsabilità e mi sono dimesso perché nessuno lo ha fatto" ha aggiunto il dirigente lombardo.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 17:35