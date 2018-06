Tavecchio svela il suo grande errore: ''Adesso l'Italia sarebbe ai Mondiali''

Carlo Tavecchio è tornato a parlare e si è sfogato in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

L’ex presidente della Figc non ha ancora digerito la mancata qualificazione al Mondiale che si sta disputando in Russia ed ha svelato il suo grande errore.

“Il mio grande rimpianto è non aver dato a Conte i 2,5 milioni in più che voleva – le parole di Tavecchio -. Li avrei recuperati con 3 amichevoli… Antonio ne prendeva 4, ne chiedeva 6,5. Sarebbe rimasto in azzurro e noi oggi saremmo in Russia. Sicuro. Ma è giusto dare a un uomo solo ciò che investiamo per tutto il Settore Giovanile e Scolastico?”.

“Se vedere la Svezia agli ottavi fa male? "Al contrario, ci ha dato un grosso alibi. Troppi l’hanno sottovalutata. Io lo ripetevo fin dal sorteggio che non ci era andata bene. Mi prendevano per matto e sostenevano che la Grecia sarebbe stata peggio".

Impossibile poi non parlare di Mario Balotelli, mai convocato da Ventura ed ora tornato nel giro della Nazionale sotto la gestione di Mancini: “Mandai Ventura a vederlo a Nizza, tornò e mi disse che in squadra c’erano dei veti su di lui – la rivelazione dell’ex numero uno della Figc -. Mario era il mio preferito, sono stato criticato per averlo ammesso. Alla vigilia di Italia-Svezia salii ad Appiano e dissi ai giornalisti : “Sono venuti in 30 mila da Napoli…” Mica potevo ordinare a Ventura: “Faccia giocare Insigne”. Ma l’ho fatto capire. Perché Gabbiadini che era rimasto fermo a lungo? Ero così nervoso che strigliai anche Oriali: muoviti, prova a fare qualcosa almeno tu!”.

Tavecchio ha poi voluto rispondere anche a Ventura che tempo fa aveva detto di essersi sentito solo: "Ventura ha avuto carta bianca su tutto. Dopo la Spagna, poteva contare sul team manager Oriali, sul d.g. Uva e su Ulivieri, capo degli allenatori. A settembre, per dargli forza, gli ho prolungato il contratto e non era atto dovuto".

SPORTAL.IT | 30-06-2018 13:00