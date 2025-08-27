Taylor Swift e Travis Kelce, l’annuncio del fidanzamento irrompe agli US Open: l’anno scorso il tifo contro Sinner

Nel corso del match tra Sinner e Kopriva, il telecronista ha dato la notizia delle imminenti nozze tra la cantante e il giocatore dei Kansas City Chiefs scatenando anche un po’ di polemiche negli States

L’annuncio del fidanzamento di Taylor Swift e Travis Kelce ha fatto irruzione anche agli US Open e in particolare nel corso del match tra Sinner e Kopriva. La popstar e il giocatore NFL per qualche minuto sono riusciti a “oscurare” anche il numero 1 del mondo.

L’annuncio nel corso di Sinner-Kopriva

Il match tra Jannik Sinner e Vit Kopriva è in corso da qualche minuto quando arriva la notizia del fidanzamento ufficiale tra Taylor Swift e Travis Kelce annunciato con un post su Instagram. E in quel momento arriva evidentemente all’attenzione anche dei telecronisti statunitensi che stanno raccontando il match. Per un momento l’incontro passa in secondo piano con il telecronista che preso dall’entusiasmo comincia a urlare: “Taylor Swift si è fidanzata”, cogliendo di sorpresa anche la sua “seconda voce”. Un siparietto che però non è piaciuto agli appassionati di tennis statunitense che nei commenti al post pubblicato dagli Us Open hanno molto criticato questo entusiasmo.

Swift-Kelce: la coppia che fa impazzire gli States

Da una parte una delle più grandi popstar del mondo, capace di conquistare il cuore di milioni di fan e di battere record di incassi, dall’altra uno dei giocatori più popolari della NFL. Il rapporto tra Taylor Swift e Travis Kelce è finito sotto lo sguardo attento dei media sin dai primi istanti della loro relazione fino a diventare un caso che ha viaggiato a ridosso di vari “mondi”: da quello dello showbiz fino a invadere lo sport. Nel corso delle partite dei Kansas City Chiefs c’è praticamente sempre una telecamera dedicata alle reazioni della tifosa Taylor, un fenomeno che ha portato oggi anche il presidente USA, Donald Trump, a fare i complimenti alla coppia.

L’anno scorso il tifo contro Sinner

Una coppia, quella formata da Taylor Swift e Travis Kelce che attira grandi attenzione da sempre e che lo scorso anno è stata grande protagonista proprio agli US Open. I due hanno infatti assistito alla finale tra l’idolo di casa Taylor Fritz e Jannik Sinner con l’azzurro che ha trionfato in tre set spegnendo le speranze del pubblico americano di vedere un proprio beniamino tornare al successo a New York. Ma Swift e Kelce, arrivati per fare il tifo per lo statunitense, già in quella occasione non erano sembrati particolarmente interessati alla partita quanto piuttosto a ottenere visibilità e a fare festa.