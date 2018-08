Team Forward, debutta il cugino di Viñales

Dopo l'annuncio della sostituzione di Eric Granado, la sella vacante nel Team Forward verrà affidata ad Isaac Viñales fino al termine del Campionato di Moto2. È con queste premesse che il Forward Racing Team giunge in Austria con grandi speranze e spiccato desiderio di rivalsa. Ad accogliere la squadra Italo-Svizzera in territorio austriaco, vi sono i 4.3 km di tracciato immersi prevalentemente nel verde, con 3 curve a sinistra e ben 7 a destra. Peculiarità di questo circuito è, sicuramente, il continuo susseguirsi di sali e scendi.

Queste le prime parole di Isaac Viñales: "Per me inizia oggi una grande avventura. E’ tutto nuovo, sia la moto che il team. Inizierò sicuramente dando il meglio di me sperando di trovarmi bene, adattarmi prest alla moto, per farla andare veloce e lavorerò al meglio con la mia squadra, nella speranza di passare un bel week end".

SPORTAL.IT | 10-08-2018 12:05