Team manager Williams Vowles: Hamilton pilota più bravo di Schumacher, una piovra al volante

Prima di assumere la guida della Williams come team principal all’inizio del 2025, James Vowles è stato a capo della Mercedes per 13 anni. Durante il suo periodo con la scuderia tedesca, ha avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con Michael Schumacher e Lewis Hamilton, i due piloti di maggior successo nella storia della F1.
L’arrivo di Schumi e Hamilton in Mercedes
Il tedesco arrivò a Brackley nel 2010 , all’inizio del suo secondo e ultimo periodo nella “classe regina”, che si concluse nel 2012 , il britannico arrivò un anno dopo per riempire il posto vacante lasciato da Schumacher alle ” Frecce d’Argento “, scrivendo la prima pagina di una partnership storica durata 12 stagioni.
Vowles, in un’intervista con l’ High Performance Podcast , ha avuto l’opportunità di parlare delle sue esperienze con due dei più grandi nomi della F1. Ha iniziato descrivendo le qualità di Schumacher, evidenziandone i cambiamenti di personalità dentro e fuori dalla pista. “Dietro le quinte, era completamente diverso da quando era sotto i riflettori e davanti alle telecamere”.
Le doti super di Schumacher
“Michael sapeva esattamente come spremere ogni millisecondo da sé stesso e da ogni membro del team. Aveva un genuino interesse per chi eri, per la tua famiglia, per ciò che ti spingeva a lavorare in F1: conosceva ogni singolo membro del team. Non lo faceva per ottenere un vantaggio; era sinceramente interessato. Questo è Michael”
Vowles vota Hamilton
Quando si è però trattato di raccontare l’attuale ferrarista (che pure sta deludendo a Maranello) non ha usato mezzi termini nel confrontare il talento dei due concorrenti. ” Michael non era il miglior pilota in macchina; Lewis sì. Cambiava ogni posizione del volante che riusciva a raggiungere, come una piovra”.
Per Vowles Lewis era addirittura al limite della perfezione. “Ottimizza tutto, usando i dati come punto di partenza. Inoltre, ha una sensibilità al limite che nessun altro può eguagliare, e non ha problemi a spingere oltre. Ecco perché spesso andava largo all’inizio, nella prima curva dopo il traguardo, ma ora ha la situazione sotto controllo. Era un perfezionista, ed era molto forte in frenata; riusciva a massimizzare tutto in frenata”.