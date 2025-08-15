Team manager Williams Vowles: Hamilton pilota più bravo di Schumacher, una piovra al volante

Nei 13 anni in Mercedes il capo stratega britannico ha lavorato sia con Michael che con Lewis ed ha espresso un giudizio sorprendente

Prima di assumere la guida della Williams come team principal all’inizio del 2025, James Vowles è stato a capo della Mercedes per 13 anni. Durante il suo periodo con la scuderia tedesca, ha avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con Michael Schumacher e Lewis Hamilton, i due piloti di maggior successo nella storia della F1.

L’arrivo di Schumi e Hamilton in Mercedes

Il tedesco arrivò a Brackley nel 2010 , all’inizio del suo secondo e ultimo periodo nella “classe regina”, che si concluse nel 2012 , il britannico arrivò un anno dopo per riempire il posto vacante lasciato da Schumacher alle ” Frecce d’Argento “, scrivendo la prima pagina di una partnership storica durata 12 stagioni.

Vowles, in un’intervista con l’ High Performance Podcast , ha avuto l’opportunità di parlare delle sue esperienze con due dei più grandi nomi della F1. Ha iniziato descrivendo le qualità di Schumacher, evidenziandone i cambiamenti di personalità dentro e fuori dalla pista. “Dietro le quinte, era completamente diverso da quando era sotto i riflettori e davanti alle telecamere”.

Le doti super di Schumacher

“Michael sapeva esattamente come spremere ogni millisecondo da sé stesso e da ogni membro del team. Aveva un genuino interesse per chi eri, per la tua famiglia, per ciò che ti spingeva a lavorare in F1: conosceva ogni singolo membro del team. Non lo faceva per ottenere un vantaggio; era sinceramente interessato. Questo è Michael”

Vowles vota Hamilton

Quando si è però trattato di raccontare l’attuale ferrarista (che pure sta deludendo a Maranello) non ha usato mezzi termini nel confrontare il talento dei due concorrenti. ” Michael non era il miglior pilota in macchina; Lewis sì. Cambiava ogni posizione del volante che riusciva a raggiungere, come una piovra”.

Per Vowles Lewis era addirittura al limite della perfezione. “Ottimizza tutto, usando i dati come punto di partenza. Inoltre, ha una sensibilità al limite che nessun altro può eguagliare, e non ha problemi a spingere oltre. Ecco perché spesso andava largo all’inizio, nella prima curva dopo il traguardo, ma ora ha la situazione sotto controllo. Era un perfezionista, ed era molto forte in frenata; riusciva a massimizzare tutto in frenata”.