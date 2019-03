Tecca: “Per Paquetà c'è un solo ruolo possibile”

Indossare la maglia che fu di Pelé – tanto per citare un grande 10 del Brasile – non è stato un problema per Lucas Paquetà, elogiato dalla stampa e dal tifo verdeoro dopo il gol rifilato al Panama in una partita comunque con più ombre che luci della nazionale di Tite. La partita del rossonero è stata fotografata da Massimo Tecca, che a Sky Sport 24 ha promosso a pieni voti la prestazione di Paquetà. “La numero 10 del Brasile è un esame di laurea su cui molti hanno lasciato la carriera – ha dichiarato il giornalista di Sky -. Invece Paquetà l’ha superato brillantemente”.

CRESCITA TECNICA. Per Tecca, l’inserimento del brasiliano è stato fondamentale per la crescita del Milan nella seconda parte della stagione. “Paquetà ha portato una ventata di freschezza nel Milan, il tasso tecnico rossonero è nettamente aumentato”, ha continuato il giornalista, che con la maglia del Brasile ha mostrato personalità e qualità in mezzo al campo: nel 4-3-3 del Brasile, Paquetà s’è mosso da mezz’ala sinistra, proprio come nel centrocampo a tre disegnato da Rino Gattuso.

NUOVO RUOLO? Ma per Tecca, le caratteristiche di Paquetà potrebbero condurlo ad una diversa posizione in campo in futuro. “La cosa sorprendente è che Paquetà è arrivato al Milan già con una mentalità europea: ha caratteristiche diverse rispetto a molti brasiliani che abbiamo visto dalle nostre parti, gioca di prima”. Una dote, questa, che potrebbe portare il giovane brasiliano a una diversa posizione in campo. “Se portata avanti – ha concluso Tecca – questa sua virtù potrebbe renderlo un grande numero 10”. Un trequartista classico, dunque, da utilizzare dietro le punte. Una soluzione che Gattuso, da qui in avanti, dovrebbe iniziare a valutare.

SPORTEVAI | 25-03-2019 09:42