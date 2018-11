Tegola Juve, si ferma Khedira

Non c'è pace per Sami Khedira che dopo il risentimento al flessore della coscia sinistra accusato contro il Valencia, con ricaduta contro lo Young Boys, ha riportato in allenamento una distorsione alla caviglia.

Questo il comunicato diffuso dalla Juventus: "Durante l'allenamento Sami Khedira ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Ha iniziato subito le cure del caso e verrà monitorato quotidianamente. La sua presenza contro la Spal è in forte dubbio".

E' quindi emergenza a centrocampo per Allegri: oltre al lungodegente Emre Can, anche Pjanic non è in ottime condizioni e, se Khedira non dovesse recuperare, i bianconeri potrebbero contare solo su Matuidi e Bentancur per la sfida con la Spal.

