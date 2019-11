Tegola Lazio, si ferma Correa

Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista del quarto turno di Europa League di giovedì, in cui la sua Lazio sfiderà il Celtic: Joaquin Correa, infatti, si è infortunato al polpaccio durante l'allenamento del martedì, e sarà quindi costretto a saltare il match contro gli scozzesi.

Nel settore offensivo, quindi, è piena emergenza per il tecnico piacentino, già quasi sicuro (a meno di recuperi lampo) delle assenze di Caicedo e Immobile, entrambi usciti malconci dalla partita di domenica sera a San Siro contro il Milan: un incontro, tra l'altro, vinto proprio grazie alla rete decisiva del "Tucu" Correa.

La partita contro il Celtic sarà decisiva per il prosieguo dell'avventura biancoceleste in Europa League: i biancocelesti sono infatti terzi nel girone dopo le prime tre partite, chiuse con appena tre punti all'attivo.

SPORTAL.IT | 05-11-2019 13:44