Tegola Lecce, si fa male Lapadula

Brutta notizia per il Lecce e par l'allenatore Fabio Liverani in vista della settimana che porterà al difficile impegno casalingo contro il Cagliari di domenica prossima: Gianluca Lapadula, attaccante dei salentini, ha infatti riportato una distorsione alla caviglia destra, che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo l'amichevole odierna contro la formazione Primavera.

Lo staff medico proverà comunque a recuperare l'attaccante per la sfida del Via del Mare. Nel frattempo, Liverani ha decretato il 'rompete le righe' per questo fine settimana: gli allenamenti dei giallorossi riprenderanno martedì pomeriggio proprio nello stadio del capoluogo salentino.

SPORTAL.IT | 16-11-2019 15:59