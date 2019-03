Tegola Napoli: si è infortunato Insigne

Infortuni pesanti per il Napoli dopo il ritorno dell'ottavo di finale di Europa League contro il Salisburgo. La squadra di Ancelotti dovrà fare a meno di tre settimane del suo capitano, Lorenzo Insigne. L'attaccante azzurro ha subito un'elongazione dell'adduttore destro.

Stop anche per Vlad Chiriches: per lui una distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra, ne avrà anche lui per 3 settimane.

Il terzo infortunato, il più grave, è Amadou Diawara: l'ex Bologna, subentrato a Zielinski, ha riportato una infrazione dell'osso navicolare del piede destro. Le sue condizioni saranno ricontrollate tra 20 giorni.

SPORTAL.IT | 15-03-2019 15:00