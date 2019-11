Tegola Parma, serio infortunio per Karamoh

L’emergenza infortuni continua a tormentare il Parma. Oltre a Bruno Alves e Laurini, ormai lungodegenti, D’Aversa ha perso anche Yann Karamoh.

L’attaccante francese arrivato dal’Inter è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici in seguito a un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. È stata evidenziata una lesione al legamento collaterale laterale: mercoledì è previsto un consulto specialistico. Lo stop comunque non si annuncia breve e sono guai per D'Aversa in vista della partita contro la Roma visto che l'attacco è ormai ridotto all'osso.

Intanto lunedì Roberto Inglese è sottoposto a visita specialista dal professor Nieck van Dijk ad Amsterdam. Sono stati evidenziati progressi per quanto riguarda il recupero dalla lesione alla caviglia sinistra, cosa che permetterà al giocatore di iniziare esercizi con carico parziale. Prossimo controllo tra tre settimane.



SPORTAL.IT | 05-11-2019 22:10