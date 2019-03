Claudio Ranieri ha recuperato Kolarov e Under, ma perde Stephan El Shaarawy per le gare contro Napoli e Fiorentina.

Come riporta Sky Sport, l’esterno classe 1992 ha riportato una lesione al polpaccio sinistro.

Non un’assenza lunga, ma importante visto il momento e le avversarie che la squadra capitolina dovrà affrontare per tenere il passo delle concorrenti per un posto nella prossima Champions League.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 20:35