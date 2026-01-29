Tel Aviv-Bologna, formazioni, orario, dove vederlo in tv e in streaming, Europa League 2025-2026

La programmazione del match e le ultime dai campi in vista dell’ultima sfida della Fase Campionato: le possibili scelte di Italiano e dove vederla

Ultima giornata della Fase Campionato di Europa League. Il Bologna arriva all’appuntamento tutt’altro che in stato di grazia, alle prese con una stagione altalenante sia in Serie A, sia in Europa. Il pari con il Celtic ha drasticamente ridotto le chance di accedere direttamente agli ottavi, ma la squadra di Italiano non è ancora matematicamente fuori dalla corsa, per quanto il traguardo resti estremamente complicato da raggiungere. Di fronte ci sarà il Maccabi Tel Aviv, fanalino di coda della maxi-classifica con appena un punto raccolto in sette partite. Un avversario sulla carta abbordabile, ma che può nascondere più di un’insidia, soprattutto per un Bologna in evidente difficoltà, specialmente in fase difensiva.

Come ci arriva il Bologna

Il Bologna, per continuare a coltivare il sogno di entrare nella top 8, deve provare a battere il Maccabi Tel Aviv con il margine più ampio possibile. Le speranze di una qualificazione diretta restano però molto ridotte: non basterà il risultato dei felsinei, ma servirà anche un incastro favorevole dagli altri campi. Una vittoria, comunque, avrebbe un peso che va oltre la classifica. Alimenterebbe quel filo di speranza ancora vivo e, soprattutto, potrebbe rappresentare una scossa mentale preziosa per un gruppo che ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità anche in campionato.

Dove vedere Tel Aviv-Bologna

La sfida tra Tel Aviv e Bologna, valida per l’ottava giornata dell’Europa League 2025/26, si disputerà oggi giovedì 29 gennaio alla TSC Arena, con calcio d’inizio fissato alle 21. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma satellitare, con diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport (253). Per quanto riguarda la visione in streaming, la partita sarà disponibile sempre tramite Sky. Gli abbonati potranno seguirla su Sky Go, mentre in alternativa sarà visibile anche su NOW, il servizio streaming della pay tv.

Tel Aviv-Bologna, le probabili formazioni

Il Bologna affronterà il Maccabi Tel Aviv, già eliminato dalla competizione e reduce dall’esonero, nella serata di ieri, del tecnico Lazetic. In panchina ci sarà Rodman, chiamato a traghettare gli israeliani nell’ultimo impegno della fase a gironi. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, con Abu Fahri come terminale offensivo e l’ex Venezia Peretz a centrocampo.

In casa rossoblù, Italiano ha operato un cambio nella lista UEFA: fuori Dominguez e dentro Freuler per questa ultima giornata. Davanti tornerà Castro a prendere in mano l’attacco, supportato da Orsolini, Odgaard e Rowe sulla trequarti. Ancora indisponibile Lucumì: in difesa spazio alla coppia Heggem-Vitik davanti a Skorupski, che difenderà i pali in Europa in attesa di scontare la squalifica in campionato.

MACCABI TEL AVIV (4-3-3): Mishpati; Ben Hamo, Shlomo, Dos Santos, Revivo; Ben Harosh, Lederman, Peretz; Noy, Abu Farhi, Yehezkai. All. Roman.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skourpski; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Casto. All Italiano.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Tel Aviv e Bologna sarà l’arbitro georgiano Goga Kikacheishvili, coadiuvato dagli assistenti connazionali David Akhvlediani e Davit Gabisonia. Stessa nazionalità anche per il quarto uomo, Bakari Bregadze. Al VAR e all’AVAR rispettivamente gli inglesi Peter Bankes e Matthew Donohue.