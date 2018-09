Telecronaca Inter-Tottenham, la frecciata di Spalletti

"Effettivamente l'esultanza di Adani e Trevisani è stata una mancanza di rispetto. Soprattutto per i giornalisti italiani che tifavano Tottenham". Luciano Spalletti in conferenza stampa ha detto la sua, sarcasticamente, sulla telecronaca di Inter-Tottenham fatta dal duo Adani-Trevisani, accusato da alcuni di essere troppo "pro nerazzurri".

"Loro hanno riportato fedelmente le notizie dei fatti accaduti in campo – ha continuato il tecnico dell'Inter – e di come sono realmente accaduti. Hanno fatto una telecronaca spettacolare, che negli ultimi minuti ha tirato dentro lo stadio e l’emozione di tutte quelle persone che erano fuori e che erano fuori casa. Li si fanno i complimenti".

Il mister toscano si dice sicuro: l'Inter ha svoltato martedì contro il Tottenham. "Se riesci a vincere questa partita ne esci rafforzato e significa che i mezzi ci sono. Il punto potrebbe essere quello di usare nuovamente quegli stessi mezzi. Noi ne abbiamo tratto beneficio sotto l'aspetto dell'entusiasmo. Forse la partita di martedì ha nascosto anche un bonus che rivincendo domani potrebbe moltiplicare le cose che ne ricevi. Varrebbe molto di più della vittoria delle singole partite".

Il tecnico dei nerazzurri loda "il carattere, la personalità, lo spirito, perché c'era il rischio di andare a ritrovare quelle discontinuità che abbiamo avuto in precedenza quando siamo andati sotto. Invece siamo rimasti in equilibrio, abbiamo giocato con personalità, alla pari. Aggredendo anche alti nella metà campo avversaria. Li abbiamo costretti a un gioco sporco. Questo è il carattere che mi piace vedere nei calciatori. Bisogna però portarlo dentro tutte le volte, senza pause".

La Samp è un avversario ostico: "Io ho grande stima di Giampaolo, tecnico moderno, staff di primo livello, finalmente è arrivato ai vertici del calcio, del suo calcio. E' uno propositivo, è una squadra che gioca sulle reazioni dell'avversario, pronta a giocare in ogni momento. Crea problemi a tutti gli avversari. Gioca a scavarsi la posizione, dove tu non puoi arrivare. E a completare il tutto una grande persona come Walter Sabatini, che spero di trovare domani a Marassi, sarei molto felice di abbracciarlo. Insieme lui e Giampaolo sono due temibilissimi".

SPORTAL.IT | 21-09-2018 17:45