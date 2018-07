TeLiMar, ecco Migliaccio

Continua la campagna acquisti del TeLiMar per strutturare una squadra di alto livello per il prossimo Campionato di Pallanuoto per puntare a tornare, dopo 11 anni di assenza, in serie A1, ben sapendo di dover affrontare l’agguerrita concorrenza delle attrezzatissime Salerno, Latina e Pescara in un girone Sud come sempre estremamente competitivo.

Dopo gli ingaggi dell'esperto allenatore montenegrino Zoran Mustur a fine maggio, del granitico difensore centrale con buona propensione offensiva Jovan Saric a inizio giugno, del giovane mancino ligure Thomas Tabbiani a fine giugno, e del portiere partenopeo Andrea Lamoglia perfezionato soltanto qualche giorno fa, approda al Club dell'Addaura il forte ed esperto attaccante classe ’89 Massimiliano Migliaccio, profondo conoscitore del Campionato di A2 girone Sud.

Cresciuto nel vivaio del Posillipo, società con la quale ha conquistato tre Scudetti nelle categorie giovanili e in cui ha disputato un Campionato di Serie A1, Migliaccio ha alle spalle anche un Campionato di A2 giocato con l’Aquachiara Napoli in cui ha raggiunto la finale play-off, altri cinque Campionati giocati fra A1 e A2 con la Canottieri Napoli, in uno dei quali ha ottenuto la qualificazione in Coppa LEN, e gli ultimi due Campionati di A2 nelle fila della Rari Nantes Salerno e del Latina, formazioni con le quali ha conquistato l’accesso ai play-off promozione per la A1.

