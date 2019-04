Tennis, a Roma tutti i grandi del mondo

(ANSA) – ROMA, 2 APR – Ci saranno tutti i big mondiali del tennis agli Internazionali d’Italia in programma a Roma dal 12 al 19 maggio. Dal numero uno del mondo Djokovic a Nadal a Federer e tutti gli altri, l’edizione di quest’anno, la numero 76 nella storia di questo grande appuntamento sportivo, sarà un concentrato di campioni. Al torneo vede infatti sono iscritti tutti i primi 43 giocatori della classifica maschile, più il francese Tsonga con ranking protetto. Nell’entry-list spiccano il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, vincitore nel 2017 e finalista lo scorso anno, l’austriaco Dominic Thiem, numero 5 Atp e semifinalista nel 2017, il giapponese Nishikori, la stella Stefanos Tsitsipas, l’argentino Del Potro, ma anche altri “giovani leoni” come Shapovalov e Auger-Aliassime, recenti protagonisti nel “1000” di Miami, solo per citarne alcuni. In attesa dell’assegnazione delle wild card, Marco Cecchinato e Fabio Fognini, rispettivamente numero 16 e 18 Atp, sono i due azzurri ammessi di diritto al tabellone principale.

ANSA | 02-04-2019 10:53