I due tennisti del momento e di punta del movimento azzurri giocheranno insieme ad Antalya (Turchia).

Matteo Berrettini e Jannik Sinner parteciperanno in doppio, oltre che in singolo, a uno dei primi toreni della stagione. L’esperienza potrà essere utile sia per il loro gioco che in chiave di Coppa Davis.

Al toreno prenderanno parte anche gli altri azzurri: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Salvatore Caruso e Stefano Travaglia.

OMNISPORT | 26-12-2020 10:57