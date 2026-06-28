Tennis: Alcaraz in recupero, posta video in cui si allena con la racchetta

Carlos Alcaraz sta lentamente recuperando dall'infortunio che lo tiene lontano dai campi di tennis ormai dallo scorso torneo Atp 500 di Barcellona

Carlos Alcaraz sta lentamente recuperando dall’infortunio che lo tiene lontano dai campi di tennis ormai dallo scorso torneo Atp 500 di Barcellona circa due mesi fa. Lo spagnolo ha postato sui propri canali social un video dove torna a usare la racchetta con la mano destra: finora aveva palleggiato soltanto con la sinistra. Il numero 2 al mondo non partecipa al torneo di Wimbledon ma sta lavorando per rientrare almeno ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, in vista degli US Open che prenderanno il via il 31 agosto.