Tennis: Alex De Minaur vince il torneo di Antalya dopo sette minuti

Alex de Minaur vince il primo titolo del 2021. Il ventunenne che questa settimana occupa il 23° posto nella classifica ATP, ha vinto il suo quarto titolo ATP di singolare in carriera quest’oggi vincendo il torneo ATP 250 di Antalya in Turchia, una delle due gare che aprono il calendario del circuito maschile nel 2021.

La vittoria però arriva sicuramente in modo inaspettato e solo dopo sette minuti di gioco col punteggio di 30-0 e 2-0 per l’australiano. Dall’altra parte della rete infatti, Bublik ha accusato un problema alla caviglia. Il kazako si era infatti infortunato il giorno prima in semifinale provando a scendere in campo lo stesso.

OMNISPORT | 13-01-2021 11:35