Tennis, arriva l'attacco a Federer: "E' stato irrispettoso"

Non è stato un anno facile per Roger Federer, soprattutto a causa di una condizione fisica non ottimale. Il campione svizzero ha preferito anche abbandonare il Roland Garros per concentrarsi su Wimbledon, consentendo a Berrettini di passare il turno senza sforzi.

Una scelta che l’ex tennista Rusedski non ha gradito, come ha ribadito recentemente: “Credo che sia stato abbastanza irrispettoso uscire come ha fatto lui, penso che doveva essere in campo contro Matteo Berrettini, il Roland Garros è uno dei quattro tornei dell’anno e non puoi comportarti in questo modo, lui se la cava solo perché è Roger Federer e la gente vuole vederlo a tutti i costi, ma non credo sia giusto. Non sappiamo ancora quanto giocherà Roger e questo potrebbe esser stato il suo ultimo Roland Garros”.

OMNISPORT | 29-09-2021 15:26