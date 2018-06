Tennis, Atp: Cecchinato e Fognini nella top 30

Diverse variazioni nella classifica pubblicata oggi dall'Atp dopo la conclusione del Roland Garros. Fabio Fognini, grazie agli ottavi a Parigi, sale altri tre gradini e si accomoda sulla poltrona numero 15 (a due passi dal suo record), confermandosi il primo degli azzurri.

Alle sue spalle irrompe Marco Cecchinato che, grazie all'incredibile semifinale in terra francese, fa un balzo di 45 posti e avanza fino al numero 27, naturalmente best ranking. Fa un passo avanti anche Andreas Seppi, numero 49, mentre grazie al terzo turno al Roland Garros guadagna 16 posizioni Matteo Berrettini, ora 80esimo (best ranking anche per il 22enne romano).

Piu' indietro da segnalare anche il best ranking di Gianluigi Quinzi che guadagna altre quattro posizioni ed e' numero 200. Assolutamente invariato il podio della top ten mondiale guidata sempre da Rafael Nadal, che grazie all'undicesimo trionfo a Parigi ha conservato il vantaggio di 100 punti su Roger Federer: per lo spagnolo e' la quarta settimana del sesto regno (la 179esima complessiva). Il prossimo ranking sara' pubblicato tra due settimane, al termine del Roland Garros. Best ranking eguagliato dall'argentino Juan Martin Del Potro che grazie alla semifinale francese torna in quarta posizione, dove gia' era stato oltre otto anni fa (gennaio 2010), scavalcando Cilic e Dimitrov.

Guadagna una posizione anche il finalista di Parigi, l'austriaco Domonic Thiem, settimo, davanti ad Anderson, Goffin ed Isner.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 11:05