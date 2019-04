Tennis, bella impresa di Berrettini che vince a Budapest

Nuovo brillante successo per un tennista azzurro. Una settimana dopo la bella vittoria di Fabio Fognini a Montecarlo, è toccato a Matteo Berrettini portare in alto il tricolore in un torneo Atp. Il tennista romano si è infatti imposto nell’Hungarian open, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 524.340 dollari. In finale, a Budapest, il 23enne romano ha superato il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 4-6,6-3, 6-1. Dopo un primo set contratto e falloso, Berrettini è salito in cattedra e ha vinto agevolmente il secondo e il terzo. E’ il secondo torneo che l’azzurro vince in carriera dopo quello di Gstaad dello scorso anno. Grazie al risultato del torneo di Budapest l’azzurro – che era al 55/o posto nel ranking Atp – entrerà nella top 40.

VIRGILIO SPORT | 28-04-2019 17:10