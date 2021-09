Tennis, Berrettini ammette: "Ho patito la tensione"

Matteo Berrettini, si è imposto su Otte con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-2.

Come nel 2019 è così ai quarti del torneo: “Ho sentito un po’ la pressione, sia oggi che per tutto il torneo, ma so come gestirla. Oggi è stato un incontro difficile, con un avversario dal tennis molto diverso dal solito.So accettare il fatto che nessuna partita sia semplice a questi livelli e che debba fare degli aggiustamenti nel mio tennis per raggiungere gli obiettivi”. Berrettini vanta cinque trofei in carriera: oltre ai già citati Belgrado e Queen’s, anche quelli di Gstaad, Budapest e Stoccarda”

Ora, l’avversario peggiore che potesse capitare, quel Nole Djokovic che l’ha battuto nella storica finale di Wimbledon.

OMNISPORT | 07-09-2021 14:54