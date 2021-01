Tennis, Berrettini pronto al debutto in ATP Cup

Matteo Berrettini, tennista di punta dell’Italia si prepara a scendere in campo: domani notte l’azzurro sfiderà nel match di ATP Cup, Dominic Thiem (dopo Fognini-Novak).

Si dice così, a “Repubblica”, contento di iniziare a fare finalmente sul serio: “Sono contento, la preparazione invernale è stata fatta bene. Ho lavorato su tante cose, la priorità è stata studiare gli spostamenti in campo, come arrivare in corsa, come rispondere. Mi sento bene, poi i tornei sono un altro discorso. Come so anche che l’inizio di stagione sarà difficile”.

E sulla recente quarantena: “Non ricordo episodi più gravi di questa situazione nella storia. Quello che per me è insopportabile è il fatto di non sentirsi liberi, di potersi spostare, fare quello che si desidera. Difficile da accettare per come sono fatto io”.

OMNISPORT | 31-01-2021 10:26