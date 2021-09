Tennis, Berrettini raggiunge il suo best ranking

Con la fine dell’ultima prova Slam arrivano buone notizie anche in chiave azzurra.

Matteo Berrettini, grazie ai quarti raggiunti nel torneo migliora la classifica ATP e raggiunge il suo best ranking. Il tennista romano raggiunge il numero 7 delle classifiche e ora le cose si mettono bene anche in vista delle ATP Finals di novembre a Torino che vedono già qualificati Djokovic, Medvedev e Tsitsipas.

Anche Sinner raggiunge, in virtù degli ottavi il suo best ranking (14) così come Musetti ora al numero 57.

OMNISPORT | 13-09-2021 12:33