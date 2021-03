Tennis, Berrettini salta anche Dubai

Continuano i guai fisici per Matteo Berrettini. L’azzurro che recentemente ha saltato anche il torneo di Rotterdam ha annunciato anche il suo forfait dall’ATP 500 di Dubai, in calendario dal 14 al 20 marzo.

L’ultima partita giocata dal romano rima la vittoria al terzo turno degli Autralian Open contro Karen Khachanov: poi al turno successivo contro Tsitsipas nemmeno scese in campo per un infortunio agli addominali dal quale quindi non ha ancora recuperato.

La speranza è ora quella di rivedere l’azzurro in campo per il Masters 1000 di Miami.

OMNISPORT | 11-03-2021 12:08